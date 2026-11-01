தலைமை தேர்தல் கமிஷனருக்கு எதிராக டில்லியில் இண்டி கூட்டணி போராட்டம்
தலைமை தேர்தல் கமிஷனருக்கு எதிராக டில்லியில் இண்டி கூட்டணி போராட்டம்
UPDATED : நவ 01, 2026 04:26 PM
ADDED : நவ 01, 2026 03:24 PM
UPDATED : நவ 01, 2026 04:26 PM ADDED : நவ 01, 2026 03:24 PM
புதுடில்லி: எஸ்ஐஆர் விவகாரத்தில் தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ்குமார் பதவி விலகக்கோரி இண்டி கூட்டணியினர் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். டில்லி ராம்லீலா மைதானத்தில் அக்கூட்டணியினர் இன்று பேரணி நடக்கும் என அக்கூட்டணி அறிவித்தது. இதனால், தீபாவளி வியாபாரம் பாதிக்கும் என வியாபாரிகள் ராகுல், சோனியாவுக்கு கடிதம் எழுதினர். ஆனால், இதற்கு எந்த பலனும் இல்லை. இந்த பேரணிக்கு போலீசார் பல நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி அளித்து இருந்தனர்.
இதனிடையே, திட்டமிட்டபடி பேரணி நடந்தது. ஞானேஷ்குமாரை கண்டித்து நடக்கும் இப்பேரணியில் காங்கிரசின் ராகுல், சோனியா,கார்கே, சமாஜ்வாதி கட்சியின் அகிலேஷ் யாதவ், மார்க்சிஸ்ட் கட்சியின் பேபி, ராஷ்ட்ரீய ஜனதா தளத்தின் தேஜஸ்வி யாதவ், மேற்கு வங்க முன்னாள் முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி உள்ளிட்ட கட்சிகளின் தலைவர்கள் இதில் பங்கேற்றனர்.
மாலை 4 மணிக்கு இந்த பேரணியில் ராகுல் உரையாற்றுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மாலை 5 மணியுடன் இப்போராட்டத்தை முடிக்க வேண்டும் என போலீசார் நிபந்தனை விதித்துள்ளனர்.