ரஷ்யா செல்லும்போது கவனம் : இந்தியர்களுக்கு மத்திய அரசு அறிவுரை
ரஷ்யா செல்லும்போது கவனம் : இந்தியர்களுக்கு மத்திய அரசு அறிவுரை
ADDED : செப் 30, 2026 08:18 PM
ADDED : செப் 30, 2026 08:18 PM
புதுடில்லி: '' ரஷ்ய ராணுவத்தில் இந்தியர்கள் தொடர்ந்து சேர்க்கப்படுவது குறித்து தகவல்கள் வருகிறது. இந்தியர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும்,'' என மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் கூறியது.
இது தொடர்பாக வெளியிட்ட அறிக்கையில்,'' ரஷ்ய ஆயுதப்படைகளில் இந்தியர்கள் சேர்க்கப்படுவது குறித்த தகவல்கள் தொடர்ந்து வருகின்றன. இரண்டு ஆண்டுகளாக இதில் உள்ள அபாயம் மற்றும் அச்சத்தை மத்திய அரசு விளக்குகிறது. அடையாளம் தெரியாத நபர்களிடம் இருந்து வரும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புகளில் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தி வருகிறது.
சில தனிநபர்கள் ரஷ்ய ராணுவத்தில் இணைந்து பணப்பலன்களை பெறலாம். பிறகு இந்திய அரசை அணுகலாம் என எண்ணுகின்றனர். இதற்காக அத்தகைய வாய்ப்புகளை சிலர் தேடுவதை அறிந்துள்ளோம். இது ஒரு ஆபத்தான வழிமுறை. தவிர்க்க வேண்டும் என வலியுறுத்துகிறோம்.இன்னும் சிலர், தாமாக முன்வந்து இந்திய குடியுரிமையை ஒப்படைத்து விட்டு, ரஷ்ய பாஸ்போர்ட் பெற்று அந்நாட்டு ராணுவத்தில் இணைகின்றனர். இதனை சிலர் இந்திய அதிகாரிகளுடன் ஆலோசிக்காமல் முடிவெடுத்தனர். இதில் அவர்களுக்கு குறுகிய கால பணபலன் கிடைத்தது. இத்தகைய நடவடிக்கைகளை அவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதில் உள்ள ஆபத்துகளை உணர்ந்து விலக வேண்டும். இத்தகைய நடவடிக்கைகளை தவிர்க்கும்படி இந்திய அரசு அறிவுறுத்துகிறது.
ரஷ்ய ராணுவத்தில் தன்னார்வலராக சிலரை சேர்க்கும் பணியில், சில நிறுவனங்கள் வெளிநாட்டினரை பணியில் சேர்த்து வருவதை அறிந்துள்ளோம். மத்திய வெளியுறவு அமைச்சகத்திடம் அனுமதி பெறாத அத்தகைய நிறுவனங்களில் இருந்து வரும் வாய்ப்புகளை பெறும்போது இந்தியர்கள் அதிக கவனமாக இருக்க வேண்டும்.