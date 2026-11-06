எல்லைகளை யாராலும் தொட முடியாதபடி வலிமையான நாடாக இந்தியா; அமித் ஷா பெருமிதம்
எல்லைகளை யாராலும் தொட முடியாதபடி வலிமையான நாடாக இந்தியா; அமித் ஷா பெருமிதம்
ADDED : நவ 06, 2026 02:34 PM
ADDED : நவ 06, 2026 02:34 PM
டேராடூன்: உத்தரகண்ட் மாநிலம் நிறுவன நாளை முன்னிட்டு, டேராடூனில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா உரையாற்றினார்.
அவர் பேசியதாவது; ஓட்டுகளை காப்பாற்றுங்கள் என்ற பெயரில் எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் நடத்திய யாத்திரை, ஊடுருவல்காரர்களை காப்பாற்றும் யாத்திரையாகத்தான் இருந்தது. இந்தியாவில் இருந்து சட்டவிரோதமாக ஊடுருவியவர்களை விரட்டியடிக்க வேண்டாமா? ராகுலின் பொய் பிரசாரத்தை மக்கள் ஏற்றுக் கொள்ள மாட்டார்கள். காங்கிரஸ் தங்களின் திருப்திப்படுத்தும் அரசியலைக் கைவிடவில்லை.
அவர்கள் ராமர் கோவில் கட்டுவதை எதிர்த்தார்கள். ஊடுருவல்காரர்களின் வருகையை ஊக்கப்படுத்தினர். மக்கள் தொகை மாற்றத்தை நோக்கமாகக் கொண்ட கொள்கைகளை உருவாக்கினர். இவை அனைத்திற்கும் பாஜ முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது. கடந்த 10 ஆண்டாக ஊழலற்ற நிர்வாகத்தை வழங்கி வருகிறோம். காங்கிரஸ் அரசு பல ஊழல்களில் ஈடுபட்டது.
பாஜ தலைமையிலான வளர்ச்சி சார்ந்த அரசு வேண்டுமா? ஊழலின் மறுஉருவமான ராகுல் தலைமையிலான அரசு வேண்டுமா? என்பதை நீங்கள் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும். மோடியின் ஆட்சியில், இந்தியாவின் எல்லைகளை யாராலும் தொடக்கூட முடியாத அளவிற்கு வலிமையான நாட்டை உருவாக்கியுள்ளோம், இவ்வாறு கூறினார்.