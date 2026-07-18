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/செய்திகள்/இந்தியா/﻿ புல்லட் ரயில் திட்ட தாமதத்திற்கு இந்தியா தான் காரணம்: ஜப்பான் 'மாஜி' அமைச்சர் குற்றச்சாட்டு

﻿ புல்லட் ரயில் திட்ட தாமதத்திற்கு இந்தியா தான் காரணம்: ஜப்பான் 'மாஜி' அமைச்சர் குற்றச்சாட்டு

﻿ புல்லட் ரயில் திட்ட தாமதத்திற்கு இந்தியா தான் காரணம்: ஜப்பான் 'மாஜி' அமைச்சர் குற்றச்சாட்டு

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:01 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:01 AM

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புதுடில்லி: 'மும்பை -- ஆமதாபாத் புல்லட் ரயில் திட்டம் தாமதம் அடைந்ததற்கு, இந்திய அரசு தரப்பே முழு காரணம்' என, ஜப்பானின் முன்னாள் நீதித்துறை அமைச்சர் ஹிடேகி மக்கி ஹாரா குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார். ஆனால், பணிகள் திட்டமிட்டபடி நடந்து வருவதாக மத்திய அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மஹாராஷ்டிரா மாநிலம் மும்பையில் இருந்து குஜராத்தின் ஆமதாபாத் வரை, நாட்டின் முதல் புல்லட் ரயில் திட்டம், ஜப்பானின், 'ஷின்கன்சென்' அதிவேக ரயில் தொழில் நுட்பத்தில் செயல்படுத்தப் பட்டு வருகிறது.

மொத்தம், 508 கி.மீ., நீளத்தில் இரு நகரங்களை இணைக்கும் இந்த திட்டத்துக்கு, ஜப்பான் சர்வதேச ஒத்துழைப்பு முகமை நிதியுதவி வழங்கி வருகிறது. இந்த வழித்தடத்தின் முதல் கட்டமான குஜராத்தின் சூரத் -- பிலிமோரா இடையே, அடுத்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15 முதல் பயணியர் சேவை தொடங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், டில்லியில் வசித்து வரும் ஜப்பானிய ரயில்வே பொறியாளர் இசாவோ சுஜிமுரா மும்பை -- ஆமதாபாத் புல்லட் ரயில் திட்டம், ஜப்பான் உருவாக்கிய அசல் ஷின்கன்சென் மாதிரியில் இருந்து விலகிச் சென்றுள்ளதாக கட்டுரை ஒன்றை எழுதினார்.

இதற்கு பதிலளித்து, சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்ட ஜப்பான் முன்னாள் நீதித்துறை அமைச்சர் மக்கிஹாரா, 'இந்த திட்டம் தொடர்பான சர்வதேச பேச்சுகளில் இந்திய தரப்பு அளித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றவில்லை. தங்கள் சுயநலத்தையே கடைசி வரை முன்னிறுத்தி பேச்சு நடத்தியது.

'திட்டத்துக்கான பொறுப்பு வகித்த இந்திய அமைச்சர் மிகவும் மோசமாக செயல்பட்டார். இந்த திட்டம் முன்னேறாமல் போனதற்கு 100 சதவீதம் இந்திய தரப்பே காரணம்' என குறிப்பிட்டு உள்ளார்.

மத்திய அரசு மறுப்பு!


ஜப்பான் முன்னாள் அமைச்சரின் குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக, நம் வெளியுறவு அமைச்சக செய்தித் தொடர்பாளர் ரந்தீர் ஜெய்ஸ்வால் நேற்று கூறியதாவது: ஜப்பான் முன்னாள் அமைச்சர் மக்கிஹாராவின் கருத்து அவரது தனிப்பட்ட கருத்து. அது உண்மை நிலைக்கு முற்றிலும் முரணானது. ஜப்பான் வழங்கவுள்ள, 'இ- - 10' ரயில் இன்னும் உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது. அது 2030களின் துவக்கத்தில் மட்டுமே கிடைக்கும். அதுவரை, இந்திய அதிவேக ரயில்களை இயக்க இரு நாடுகளும் ஒப்புக் கொண்டுள்ளன.
திட்டத்தின் கட்டுமானப் பணிகள் வேகமாக நடைபெற்று வருகின்றன. முதல் கட்ட சேவை 2027ல் துவங்கும். சிக்னலிங் அமைப்பில் ஜப்பான் புறக்கணிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுவது தவறு. அந்தப் பணிக்கான உபகரணங்கள் சர்வதேச தரநிலைகளின்படி ஆர்டர் செய்யப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.



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