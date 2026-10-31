நவம்பரில் வெப்பநிலை எகிறும் வானிலை மையம் எச்சரிக்கை
நவம்பரில் வெப்பநிலை எகிறும் வானிலை மையம் எச்சரிக்கை
ADDED : அக் 31, 2026 10:20 PM
புதுடில்லி: ‘நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் இந்த மாதம் பகல்நேர வெப்பநிலை இயல்பைவிட அதிகமாக இருக்கும்’ என, இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.
கடந்த சில மாதங்களாக வட மாநிலங்களில் ஒரு சில இடங்களில் மழை பெய்து வருகிறது. தமிழகம், கேரளா உள்ளிட்ட தென் மாநிலங்களிலும் மழை பொழிவு உள்ளது. இந்நிலையில், நவம்பர் மாதத்திற்கான வானிலை முன் அறிவிப்பை, இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் நேற்று வெளியிட்டுள்ளது. அதன் விபரம்:
இமயமலை அடிவாரப் பகுதிகளில் சில இடங்களை தவிர, நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை இயல்பைவிட அதிகமாக இருக்கும். இமயமலை அடிவாரப் பகுதிகளில், இயல்பான அல்லது இயல்பைவிட குறைவான வெப்பநிலை நிலவக்கூடும். நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில், இரவுநேர குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையும் இயல்பைவிட அதிகமாக இருக்கும்.
மத்திய மற்றும் கிழக்கு பகுதிகளில் மட்டும் இயல்பான அல்லது இயல்பைவிட குறைவான குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. இந்த மாதம், பெரும்பாலான பகுதிகளில் மழைப்பொழிவு இயல்பைவிட குறைவாக இருக்கும். மத்திய, வடமேற்கு மற்றும் வடகிழக்கு பகுதிகளில் இயல்பைவிட அதிகமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
நாடு முழுதும் இந்த மாதத்தில் நீண்டகால சராசரி மழைப்பொழிவு 77 சதவீதம் மட்டுமே பதிவாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கடந்த 1971 – 2020 வரையிலான தரவுகளின்படி, நவம்பரில் நீண்டகால சராசரி மழைப்பொழிவு 3 செ.மீ., ஆகும். இதன்படி, நாடு முழுதும், இந்த மாதம் 23 சதவீதம் குறைவான மழைப்பொழிவு இருக்கக்கூடும்.
பூமத்திய ரேகையை ஒட்டிய பசிபிக் பெருங்கடல் பகுதியில், தற்போது மிகவும் வலுவான எல் நினோ சூழல் நிலவுகிறது-. இதன் காரணமாகவே, நாடு முழுதும் கடந்த மாதம் கடுமையான வெப்பச் சூழல் நிலவியது. இந்தாண்டு அக்டோபரில் நாட்டின் சராசரி அதிகபட்ச வெப்பநிலை, 32.4 டிகிரி செல்ஷியஸ் ஆக பதிவாகியுள்ளது.
கடந்த 1901ம் ஆண்டுக்கு பின், அக்டோபர் மாதத்தில் பதிவான அதிகபட்ச வெப்பநிலை இது. அதேபோல், கடந்த மாதம் சராசரி குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 20.8 டிகிரி செல்ஷியஸ் ஆக இருந்தது. இது, 1901ம் ஆண்டுக்கு பின், அக்டோபரில் பதிவான ஐந்தாவது குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையாகும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.