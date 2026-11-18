மாற்று எரிசக்தியை நோக்கி இந்தியா நகர வேண்டும்: நிதின் கட்கரி
மாற்று எரிசக்தியை நோக்கி இந்தியா நகர வேண்டும்: நிதின் கட்கரி
ADDED : நவ 18, 2026 06:04 AM
ADDED : நவ 18, 2026 06:04 AM
புதுடில்லி: ‛நாட்டில் ஏற்படும் 40 சதவீத காற்று மாசுபாட்டிற்கு நானே பொறுப்பு' என மத்திய சாலைப் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி வெளிப்படையாகத் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், பெட்ரோல், டீசல் பயன்பாட்டைத் தாண்டி மாற்று எரிசக்தியை நோக்கி இந்தியா நகர வேண்டும் எனவும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
வாகன பெருக்கமும், மாசும்:
டில்லியில் நடந்த சி.ஐ.ஐ உயிரி எரிசக்தி மாநாட்டில் பேசிய கட்கரி பேசியதாவது: நான் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சராக இருக்கிறேன். நாட்டின் 40 சதவீத காற்று மாசுபாட்டிற்கு நானே பொறுப்பு. நாங்கள் நல்ல சாலைகளை அமைப்பதால் மக்கள் அதிகளவில் வாகனங்களை வாங்கி ஓட்டுகிறார்கள். அதிலிருந்து வெளியாகும் புகையால் மாசு அதிகரிக்கிறது.
இந்திய ஆட்டோமொபைல் துறையின் மதிப்பு ரூ.14 லட்சம் கோடியிலிருந்து, ரூ.22 லட்சம் கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. ஜப்பானைப் பின்னுக்குத் தள்ளி, உலகின் 3வது பெரிய ஆட்டோமொபைல் சந்தையாக இந்தியா மாறியுள்ளது.
'கோபர்தன்' திட்டத்தின் கீழ் 3,000 உயிரி எரிசக்தி ஆலைகள் அமைக்கப்படுகின்றன. இதில் 250 ஆலைகள் செயல்பாட்டிற்கு வந்துள்ளன. 200 ஆலைகள் அமைக்கும் பணியில் உள்ளன. விமான எரிபொருளில் 2% உயிரி எரிபொருள் கலப்பது குறித்து உலகளவில் ஆலோசிக்கப்படுகிறது. எத்தனால் மூலம் விமான எரிபொருளைத் தயாரிக்க முடியும். டீசலுக்கு மாற்றாக 'ஐசோபியூட்டனால்' உருவாகி வருகிறது.
கார்பன் டை ஆக்சைடில் யூரியா:
தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வெளியேறும் கார்பன் டை ஆக்சைடை பயன்படுத்தி, யூரியா தயாரிக்கலாம். இதன் மூலம் ரூ.6 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான யூரியா இறக்குமதியைச் சேமிக்க முடியும். இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.