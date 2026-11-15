புதிய தொழில்நுட்பங்களின் பிறப்பிடமாக இந்தியா உருவாக வேண்டும்: மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத்சிங்
புதிய தொழில்நுட்பங்களின் பிறப்பிடமாக இந்தியா உருவாக வேண்டும்: மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத்சிங்
ADDED : நவ 15, 2026 08:22 PM
ADDED : நவ 15, 2026 08:22 PM
தெலுங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாதில் உள்ள ஐ.எஸ்.என்.டி., எனப்படும் பொருளை அழிக்காமல் தர சோதனைகள் செய்யும் சங்கத்தின் 36வது ஆண்டு மாநாடு மற்றும் விண்வெளி மற்றும் விமானப் போக்குவரத்து துறையில் தர சோதனை குறித்த 15வது சர்வதேச கருத்தரங்கு தொடங்கியது.
மூன்று நாட்கள் நடைபெறும் இந்த நிகழ்ச்சியில், பா.ஜ.,வைச் சேர்ந்த ராணுவ அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங், வீடியோ கான்பரன்ஸ் வாயிலாக பங்கேற்று பேசினார்.
நிகழ்ச்சியில் அவர் பேசியதாவது: ஏவுகணைகள், விமானங்கள், போர்க்கப்பல்கள், விண்கலங்கள் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு துறை சார்ந்த முக்கிய உபகரணங்களின் தரம் மற்றும் நம்பகத்தன்மையில் எந்தவித சமரசமும் இருக்கக் கூடாது. அவற்றில் உள்ள சிறிய குறைபாடுகள்கூட ராணுவ நடவடிக்கைகளின் வெற்றியை பாதிக்கக்கூடும்.
ஐ.எஸ்.என்.டி., அமைப்பினர் பயன்படுத்தும் தொழில்நுட்பம் வாயிலாக, பொருட்கள் மற்றும் உதிரிபாகங்களை சேதப்படுத்தாமல் அவற்றின் தரத்தை ஆய்வு செய்ய முடியும். இது போன்ற மேம்பட்ட ஆய்வு தொழில்நுட்பங்கள், சிறப்பு சென்சார்கள், சோதனை கருவிகள் மற்றும் அதற்கான மென்பொருட்களை உள்நாட்டிலேயே உருவாக்க வேண்டும்.
செயற்கை நுண்ணறிவு, எம்.எல்., எனப்படும் இயந்திரங்களுக்கு கற்பித்தல் போன்ற நவீன தொழில்நுட்பங்கள், சோதனை மற்றும் கண்காணிப்பு துறையில் புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கி வருகின்றன. ஆராய்ச்சி, மேம்பட்ட கருவிகள், மென்பொருள் மற்றும் திறமையான மனிதவளத்தில் முதலீடு செய்வதன் வாயிலாக, இந்திய தொழில்நுட்பங்களுக்கு சர்வதேச சந்தையிலும் வாய்ப்புகளை உருவாக்க முடியும். இவ்வாறு அவர் பேசினார்.