கோலி அரைசதம்: இந்திய அணி அசத்தல் வெற்றி

UPDATED : நவ 04, 2026 03:47 PM
ADDED : நவ 04, 2026 07:11 AM
UPDATED : நவ 04, 2026 03:47 PM ADDED : நவ 04, 2026 07:11 AM
ஆக்லாந்து: இந்தியா - நியூசிலாந்து இடையேயான 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடர் இன்று துவங்கியது. டாஸ் வென்ற இந்தியா பவுலிங் தேர்வு செய்தது.
துவக்க வீரரான நியூசிலாந்தின் வில் யங் (9), ஹென்றி நிகோல்ஸ் (9) அர்ஷ்தீப் சிங் பந்தில் அவுட்டானார். டிம் ஷெய்பெர்ட்டின் (38) விக்கெட்டை குர்நூர் பிரார் கைப்பற்றினார். அதன்பிறகு வந்த வீரர்கள் நிலைக்கவில்லை. மிட்செல் (28), லாதம் (3), சான்ட்னர் (4), நாதன் ஸ்மித் (1), ஜேமிசன் (1) விக்கெட்டை இழந்தனர். பிலிப்ஸ் ஓரளவுக்கு தாக்குபிடித்து 30 ரன் குவித்தார். கடைசி விக்கெட்டுக்கு டப்பி, டிக்னர் அதிரடி காட்டினர். சிக்சரும், பவுண்டரியும் பறக்க விட்டனர். இருவரும் சேர்ந்து 39 ரன் குவித்தனர். டிக்னர் 23 பந்தில் 34 ரன் எடுத்தார். இந்திய அணி தரப்பில் அர்ஷ்தீப் சிங் 4 விக்கெட்டும், குர்நூர் பிரார் 3 விக்கெட்டும், அன்சூல் கம்போஜ் 2 விக்கெட்டும் கைப்பற்றினர்.
186 ரன் என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு, முதல் ஓவரிலேயே அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. ரோகித் ஷர்மா ரன் ஏதுமின்றி அவுட்டானார். பிறகு ஜோடி சேர்ந்த கேப்டன் கில், கோலி நிதானமாக ஆடினர். 10.5 ஓவரில் ஒரு விக்கெட் இழப்பிற்கு 54 ரன் எடுத்த போது, மழை குறுக்கிட்டது. ஆட்டம் பாதியில் நிறுத்தப்பட்டது. மழை நின்ற பிறகு ஆட்டம் மீண்டும் துவங்கியது. மழை காரணமாக டிக்வொர்த் லூயிஸ் விதிப்படி இந்திய அணி 32 ஓவரில் 143 ரன் இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
கோலி சிறப்பாக விளையாடி அரைசதம் அடித்தார். சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அவர் அடிக்கும் 80வத அரைசதம் ஆகும். 74 ரன்னிலும், கில் 37, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 15 ரன்னிலும் அவுட்டானார்கள். அக்சர் படேல் ரன்எடுக்கவில்லை. இந்திய அணி 22.4 ஓவரில் 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 143 ரன் எடுத்து 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. இந்திய அணியின் அன்சுல் கம்போஜூக்கு ஆட்ட நாயகன் விருது வழங்கப்பட்டது.