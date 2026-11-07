இந்தியாவுக்கு எதிரான 2வது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி; நியூசிலாந்து அணி 134 ரன்களுக்கு ஆல்அவுட்
இந்தியாவுக்கு எதிரான 2வது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி; நியூசிலாந்து அணி 134 ரன்களுக்கு ஆல்அவுட்
ADDED : நவ 07, 2026 12:55 PM
ADDED : நவ 07, 2026 12:55 PM
-நமது நிருபர்-
நியூசிலாந்து சென்றுள்ள இந்திய அணி, 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் பங்கேற்கிறது. முதல் சவாலில் இந்தியா வென்றது. இரண்டாவது போட்டி இன்று (நவ. 7) வெலிங்டன், எச்.என்.ஆர்.ஒய்., மைதானத்தில் நடந்தது. மழை காரணமாக டாஸ் போடுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது. 47 ஓவர்களாக குறைக்கப்பட்டது. டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது.
நியூசிலாந்தின் துவக்க வீரர்களான வில் யங் 6 ரன்களிலும், டிம் செய்பர்ட் ரன் ஏதும் அடிக்காமல் அவுட் ஆனர். ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் 11 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை பறி கொடுத்த நியூசிலாந்து அணி தடுமாற்றம் அடைந்தது. தொடர்ந்து டாம் லாதம் 7 ரன்களிலும், கிளென் பிலிப்ஸ் ரன் எதுவும் அடிக்காமல் ஆட்டமிழந்தனர்.
மிட்செல் 55 ரன்களும், சான்ட்னர் 31 ரன்களும் எடுத்தனர். இறுதியில் நியூசிலாந்து அணி 41 ஓவர்களில் 134 ரன்களுக்கு ஆல்அவுட் ஆனது. இந்தியாவின் குர்னூர் பிரார் 4 விக்கெட் எடுத்து அசத்தினார். நியூசிலாந்து அணியை அதன் சொந்த மண்ணில் குறைந்த ரன்களில் இந்திய அணி சுருட்டியது; இந்திய வீரர்கள் 135 ரன் என்ற இலக்கை நோக்கி களம் இறங்கி தங்களது சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த இருக்கின்றனர்.