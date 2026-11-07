லடாக்கில் முதல்முறையாக ராணுவ சரக்கு விமானம் தரையிறக்கம்; உலக நாடுகளை வியப்பில் ஆழ்த்திய இந்திய ராணுவம்
லடாக்கில் முதல்முறையாக ராணுவ சரக்கு விமானம் தரையிறக்கம்; உலக நாடுகளை வியப்பில் ஆழ்த்திய இந்திய ராணுவம்
ADDED : நவ 07, 2026 03:12 PM
ADDED : நவ 07, 2026 03:12 PM
லடாக்: இந்திய விமானப்படையின் ரஷ்ய தயாரிப்பான ஐஎல்-76எம்டி கனரகப் போக்குவரத்து விமானம், கிழக்கு லடாக்கில் உள்ள நியோமா விமானப் படைத்தளத்தில் வெற்றிகரமாகத் தரையிறங்கியது. இந்த விமானப் படை தளம், கடல் மட்டத்தில் இருந்து 13,629 அடி உயரத்தில் அமைந்துள்ளது.
இந்த ரக விமானம் இவ்வளவு அதிகமான உயரத்தில் தரையிறங்கியது இதுவே முதல்முறையாகும். அதிக உயரத்தில் இன்ஜின் செயல் திறன், உயரம் செல்வது, தரையிறங்குவது, பெரும் சவாலாக உள்ள நிலையில், இந்த விமானம் வெற்றிகரமாகத் தரையிறக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் மூலம் உலகிலேயே மிக அதிக உயரத்தில் இந்த ரக விமானம் தரையிறக்கப்பட்ட வரலாற்று மைல்கல்லை இந்திய விமானப்படை எட்டியுள்ளது.
போர் விமானங்கள், போக்குவரத்து விமானங்கள், ஹெலிகாப்டர்கள் அனைத்தையும் இயக்கும் திறன் கொண்ட இந்த விமானப் படைத்தளம், உலகின் மிக உயர்ந்த செயல்பாட்டு போர் விமானத் தளமாக, நியோமா விமானப் படைத்தளம் திகழ்கிறது.