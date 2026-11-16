சமாஜ்வாதி எம்பியை மணக்கிறார் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்; பிரதமர் மோடிக்கு நேரில் அழைப்பு
சமாஜ்வாதி எம்பியை மணக்கிறார் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்; பிரதமர் மோடிக்கு நேரில் அழைப்பு
ADDED : நவ 16, 2026 09:06 AM
ADDED : நவ 16, 2026 09:06 AM
புதுடில்லி: இந்தியக் கிரிக்கெட் வீரர் ரிங்கு சிங், சமாஜ்வாதி கட்சி எம்பி பிரியா சரோஜை திருமணம் செய்ய இருக்கிறார். 2025ம் ஆண்டு ஜூன் 8ல் லக்னோவில் நிச்சயதார்த்தம் நடந்தது. ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு டிசம்பர் 4ம் தேதி லக்னோவில் உள்ள ரமடா ஹோட்டலில் இவர்களின் திருமணம் நடைபெறவுள்ளது.
தனது திருமணத்தில் பங்கேற்று ஆசிர்வதிக்குமாறு, பிரதமர் மோடியை நேரில் சந்தித்து ரிங்கு சிங் அழைப்பு விடுத்துள்ளார். தனது குடும்பத்தினருடன் சென்று பிரதமரைச் சந்தித்து ஆசி பெற்ற போட்டோவை சமூக வலைதளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். அதில், 'இது எங்களது குடும்பத்திற்கு மிகவும் சிறப்பான தருணம்,' எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
முன்னதாக, ரிங்கு சிங்கின் குடும்பத்தினர், உத்தரப் பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்தின் இல்லத்திற்குச் சென்று திருமண அழைப்பிதழை வழங்கினர்.
வரும் நவம்பர் 19 முதல் 29 வரை தோஹாவில் நடைபெறவுள்ள ஏசிசி ரைசிங் ஸ்டார்ஸ் ஆசியக் கோப்பை தொடருக்கான இந்திய 'ஏ' அணியின் துணை கேப்டனாக ரிங்கு சிங் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.