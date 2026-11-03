சோமாலியாவில் கடத்தப்பட்ட ஈரான் படகை பத்திரமாக மீட்டது இந்திய கடற்படை
சோமாலியாவில் கடத்தப்பட்ட ஈரான் படகை பத்திரமாக மீட்டது இந்திய கடற்படை
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 10:46 PM
புதுடில்லி: கிழக்கு ஆப்ரிக்க நாடான சோமாலியா கடல் பகுதியில் கடற்கொள்ளையர்களால் 20 ஈரானியர்களுடன் கடத்தப்பட்ட மீன்பிடி படகை, இந்திய கடற்படை பத்திரமாக மீட்டது.
ஈரானைச் சேர்ந்த, ‘அஸினி’ மீன்பிடி படகை சோமாலியா கடல் பகுதியில் ஆயுதம் ஏந்திய கடற்கொள்ளையர்கள் கடந்த மாதம் கடத்தினர். இந்த சம்பவம் குறித்து அந்தப் பகுதியில் ஏற்கனவே கடல்சார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்த நம் கடற்படையின் கப்பலுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து ஈரானியர்களை மீட்கும் நடவடிக்கையில் நம் கடற்படையினர் இறங்கினர். இந்த மீட்புப் பணியில் கடற்படையுடன், நம் விமானப்படையும் இணைந்து செயல்பட்டது. 48 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக நீடித்த நடவடிக்கையின் முடிவில், கடற்கொள்ளையர்களின் அச்சுறுத்தல் முறியடிக்கப்பட்டு, படகு மீட்கப்பட்டது.
இந்த நடவடிக்கையில் படகில் இருந்த 20 ஈரானியர்களும் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டனர். யாருக்கும் காயமோ, உயிரிழப்போ ஏற்படவில்லை.
மீட்பு நடவடிக்கை குறித்து நம் கடற்படை வெளியிட்ட அறிக்கை:
கடற்படை கப்பல் ஒன்று, கண்காணிப்பு விமானத்தின் உதவியுடன் கடத்தப்பட்ட படகை தொடர்ந்து கண்காணித்தது. பின் படகை மீட்கும் வகையில் திட்டமிட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
கடற்கொள்ளையர்களின் அச்சுறுத்தலை கட்டுப்படுத்த, உயிரிழப்பை ஏற்படுத்தாத வகையிலான நடவடிக்கைகள் படிப்படியாக மேற்கொள்ளப்பட்டன. இதையடுத்து, இந்திய விமானப்படையின், ‘சி – -17’ விமானத்தில் இருந்து, துல்லியமான வான்வழி இறக்கத்தின் மூலம் நம் கடற்படையின் அதிரடிப் படையினர் படகில் இறக்கப்பட்டனர்.
அவர்கள் படகை தங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்து, கடற்கொள்ளையர்களின் அச்சுறுத்தலை முறியடித்தனர். இந்திய பெருங்கடல் பகுதியில் மீனவர்களின் பாதுகாப்பு, கடல் வர்த்தக பாதைகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் கடல்சார் நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்வதில் இந்திய கடற்படை தொடர்ந்து உறுதியுடன் செயல்படும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவின் மீட்பு நடவடிக்கைக்கு ஈரான் துாதரகம் பாராட்டையும் நன்றியையும் தெரிவித்தது.