சவுதி அரேபியா விமான சேவையை நிறுத்தியது 'இண்டிகோ'

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ரியாத்: மேற்காசிய நாடான ஏமனில் இயங்கும் ஈரான் ஆதரவு பெற்ற ஹவுதி பயங்கரவாதிகள், சவுதி அரேபியாவின் விமான நிலையங்கள் மற்றும் எண்ணெய் நிலையங்களை குறிவைத்து, தொடர்ச்சியாக வான்வழி தாக்குதல்களை நடத்தி வருகின்றனர்.
தம்மாம், ரியாத் விமான நிலையங்கள் மீது சமீபத்தில் நடத்தப்பட்ட தாக்குதல்களில், இரண்டு இந்தியர்கள் உயிரிழந்தனர். இந்நிலையில், நம் நாட்டின் தனியார் துறையைச் சேர்ந்த முன்னணி விமான நிறுவனமான, 'இண்டிகோ' ரியாத்திற்கு விமான சேவைகளை வரும் 31 வரை ரத்து செய்வதாக நேற்று அறிவித்தது. ஜெட்டா, தம்மாம், மதீனா வழித்தடங்களில், 27 வரை விமானங்கள் இயக்கப்படாது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
UPDATED : அக் 23, 2026 10:55 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:58 PM
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ரியாத்: மேற்காசிய நாடான ஏமனில் இயங்கும் ஈரான் ஆதரவு பெற்ற ஹவுதி பயங்கரவாதிகள், சவுதி அரேபியாவின் விமான நிலையங்கள் மற்றும் எண்ணெய் நிலையங்களை குறிவைத்து, தொடர்ச்சியாக வான்வழி தாக்குதல்களை நடத்தி வருகின்றனர்.
தம்மாம், ரியாத் விமான நிலையங்கள் மீது சமீபத்தில் நடத்தப்பட்ட தாக்குதல்களில், இரண்டு இந்தியர்கள் உயிரிழந்தனர். இந்நிலையில், நம் நாட்டின் தனியார் துறையைச் சேர்ந்த முன்னணி விமான நிறுவனமான, 'இண்டிகோ' ரியாத்திற்கு விமான சேவைகளை வரும் 31 வரை ரத்து செய்வதாக நேற்று அறிவித்தது. ஜெட்டா, தம்மாம், மதீனா வழித்தடங்களில், 27 வரை விமானங்கள் இயக்கப்படாது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.