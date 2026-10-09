ஜனாதிபதியை சந்தித்த ‘இண்டி’ கூட்டணி தலைவர்கள் தேர்தல் கமிஷனர் பதவி விலக கோரிக்கை
ஜனாதிபதியை சந்தித்த ‘இண்டி’ கூட்டணி தலைவர்கள் தேர்தல் கமிஷனர் பதவி விலக கோரிக்கை
UPDATED : அக் 10, 2026 05:13 AM
ADDED : அக் 09, 2026 11:46 PM
புதுடில்லி: தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வேண்டும் என்பது உட்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, ‘இண்டி’ கூட்டணி தலைவர்கள் ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்முவிடம் நேற்று மனு அளித்தனர்.
நாடு முழுதும் எஸ்.ஐ.ஆர்., எனப்படும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணி நடந்து வருகிறது. இதன் மூலம், போலி வாக்காளர்கள், இடம்பெயர்ந்தவர்கள் நீக்கப்பட்டு வருவதாக தேர்தல் கமிஷன் தெரிவித்தது.
காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சியினர், வாக்காளர்களின் உரிமையை பறிக்கும் வகையிலேயே, தேர்தல் கமிஷன் இந்த நடவடிக்கையை எடுத்திருப்பதாக எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன.
இந்நிலையில், எஸ்.ஐ.ஆர்., பணி தொடர்பாக மற்ற இரு தேர்தல் கமிஷனர்களின் ஒப்புதல் பெறாமல், தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமார் தன்னிச்சையாக முடிவு எடுத்ததாக சமீபத்தில் செய்தி வெளியானது.
இதையடுத்து, தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமாரை பதவி நீக்கக் கோரி எதிர்க்கட்சியினர் டில்லி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், காங்கிரஸ் எம்.பி.,யுமான ராகுல், மேற்கு வங்க முன்னாள் முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி, ஜம்மு –- காஷ்மீர் முதல்வர் ஒமர் அப்துல்லா, வி.சி.க., தலைவர் திருமாவளவன் உட்பட, ‘இண்டி’ கூட்டணியை சேர்ந்த 10 தலைவர்கள் ஜனாதிபதியை நேற்று சந்தித்து மனு அளித்தனர்.
அந்த மனுவில் கூறியுள்ளதாவது:
ஹரியானா, மஹாராஷ்டிரா, மத்திய பிரதேசம், சத்தீஸ்கர், பீஹார், டில்லி, மேற்கு வங்கம் ஆகிய மாநில சட்டசபை தேர்தல்களில் ஓட்டுத் திருட்டு நடந்துள்ளது. பல்வேறு சட்டசபை மற்றும் லோக்சபா தேர்தல்களில், மின்னணு ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்கள், வாக்காளர் பட்டியல்களிலும் முறைகேடுகள் நடந்துள்ளன.
தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வேண்டும். தேர்தல் கமிஷனர்களுக்கு வாழ்நாள் சட்டப் பாதுகாப்பு வழங்கும் சட்டப்பிரிவை ரத்து செய்ய வேண்டும். வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணியை உடனடியாக நிறுத்தி, சட்டவிரோதமாக நீக்கப்பட்ட 13.30 கோடி வாக்காளர்களின் பெயர்களை மீண்டும் சேர்க்க வேண்டும்.
அனைத்து தேர்தல்களையும் காகித ஓட்டுச் சீட்டு முறைக்கு மாற்ற வேண்டும். கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் ஓட்டுத் திருட்டுக்கான உறுதியான ஆதாரங்கள் உள்ள சட்டசபை தேர்தல்களை ரத்து செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த மனுவில் ஓட்டுத்திருட்டு நடந்ததாக கூறப்பட்டுள்ள மாநிலங்கள் பட்டியலில் தமிழகம் மற்றும் கேரளா பெயர் இடம்பெறவில்லை. தமிழகத்தில் த.வெ.க., அரசில் காங்கிரஸ் அங்கம் வகிக்கிறது. கேரளாவில் முதல்வர் சதீசன் தலைமையில் காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆட்சியில் உள்ளது.