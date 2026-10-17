சுங்கச்சாவடி கழிப்பறை அசுத்தமாக உள்ளதா? புகைப்படம் அனுப்பினால் ரூ.1,000 பரிசு
சுங்கச்சாவடி கழிப்பறை அசுத்தமாக உள்ளதா? புகைப்படம் அனுப்பினால் ரூ.1,000 பரிசு
ADDED : அக் 17, 2026 07:05 PM
ADDED : அக் 17, 2026 07:05 PM
புதுடில்லி: தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள சுங்கச்சாவடி கழிப்பறைகள் அசுத்தமாக இருந்தால், அவற்றைப் புகைப்படம் எடுத்து புகார் அளிக்கும் பயணிகளுக்கு ரூ.1,000 மதிப்பிலான 'பாஸ்டேக்' கட்டணச் சலுகை வழங்கப்படும் என இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.
நெடுஞ்சாலைகளில் சுகாதாரத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில், மத்திய சாலைப் போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத் துறை அமைச்சகம் இந்தத் திட்டத்தைச் செயல்படுத்துகிறது.
மத்திய அரசின் 'சிறப்பு இயக்கம் 5.0' திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, 'துாய்மையான கழிப்பறை புகைப்படச் சவால்' என்ற பெயரில் இந்த முயற்சி தொடங்கப்பட்டுள்ளது. தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் பயணம் செய்யும் பொதுமக்கள், சுங்கச்சாவடிகளில் உள்ள கழிப்பறைகள் அசுத்தமாக இருப்பதைக் கண்டால், 'ராஜ்மார்க்யாத்ரா' செயலி வாயிலாகப் புகைப்படம் எடுத்து புகார் அளிக்கலாம்.
புகைப்படம் தெளிவாக இருப்பதுடன், அது எடுக்கப்பட்ட இடம் மற்றும் நேரம் தொடர்பான விவரங்களும் இடம்பெற்றிருக்க வேண்டும். புகார் அளிப்பவர்கள் தங்களது பெயர், இருப்பிடம், வாகனப் பதிவு எண், மொபைல் எண் உள்ளிட்ட விவரங்களையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அதிகாரிகள் புகாரைச் சரிபார்த்து உறுதி செய்த பின்னர், சம்பந்தப்பட்ட வாகனத்தின் பதிவு எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்ட பாஸ்டேக் கணக்கில் ரூ.1,000 வரவு வைக்கப்படும். இந்தத் தொகையை ரொக்கமாகப் பெறவோ, மற்றவர்களுக்கு மாற்றவோ முடியாது.
ஒரே கழிப்பறை குறித்து ஒரே நாளில் பல புகார்கள் வந்தால், முதலில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட தகுதியான புகார் மட்டுமே பரிசீலிக்கப்படும். மேலும், ஒரு வாகனப் பதிவு எண்ணுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே பரிசு வழங்கப்படும். போலியான, திருத்தப்பட்ட அல்லது ஏற்கனவே சமர்ப்பிக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் நிராகரிக்கப்படும். புகைப்படங்கள் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம் மற்றும் அதிகாரிகளின் நேரடி சரிபார்ப்பு மூலம் ஆய்வு செய்யப்படும்.
தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தின் கட்டுப்பாட்டில் கட்டப்பட்டு, பராமரிக்கப்படும் கழிப்பறைகளுக்கு மட்டுமே இந்தத் திட்டம் பொருந்தும். பெட்ரோல் நிலையங்கள், சாலையோர உணவகங்கள் உள்ளிட்ட பிற இடங்களில் உள்ள கழிப்பறைகளுக்கு இது பொருந்தாது. நெடுஞ்சாலைகளில் தூய்மையை உறுதி செய்வதுடன், பொதுமக்களையும் கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தும் நோக்கில் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.