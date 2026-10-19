தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் நியமனத்தை ஆதரித்தது தவறு: ஜெகன்மோகன் ரெட்டி
தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் நியமனத்தை ஆதரித்தது தவறு: ஜெகன்மோகன் ரெட்டி
UPDATED : அக் 19, 2026 06:50 PM
ADDED : அக் 19, 2026 06:46 PM
UPDATED : அக் 19, 2026 06:50 PM ADDED : அக் 19, 2026 06:46 PM
அமராவதி: ‘தலைமை தேர்தல் கமிஷனரை நியமிப்பதற்கான நடைமுறையை வகுத்த 2023ம் ஆண்டு சட்டத்துக்கு ஆதரவு அளித்தது தவறு’ என, ஆந்திர முன்னாள் முதல்வரும், ஒய்.எஸ்.ஆர்., காங்கிரஸ் கட்சி தலைவருமான ஜெகன்மோகன் ரெட்டி தெரிவித்துள்ளார். இதற்கு தெலுங்கு தேசம், பா.ஜ., உள்ளிட்ட கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளன.
ஆந்திராவின் முதல்வராக ஒய்.எஸ்.ஆர்., காங்கிரஸ் தலைவர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி இருந்தபோது, கடந்த 2023ல் மத்திய பா.ஜ., அரசால் கொண்டு வரப்பட்ட தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் மற்றும் தேர்தல் கமிஷனர்கள் நியமன சட்டத்துக்கு ஆதரவளித்தார். இதையடுத்து, இந்த சட்டத்தின்படி புதிய தலைமை தேர்தல் கமிஷனராக ஞானேஷ் குமார் நியமிக்கப்பட்டார்.
எஸ்.ஐ.ஆர்., எனப்படும், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிக்கு எதிராகவும், அதை கொண்டு வந்த தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வேண்டும் என்றும் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளன. இந்நிலையில், தாடேப்பள்ளியில் நேற்று முன்தினம் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி கூறியதாவது:
தலைமை தேர்தல் கமிஷனரையோ, மாநில தேர்தல் கமிஷனர்களையோ ஆளும் கட்சி நியமிக்கக் கூடாது. இந்த நியமனங்களை சுதந்திரமான, நடுநிலையான அமைப்பு மேற்கொள்ள வேண்டும். 2023ல், தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் மற்றும் தேர்தல் கமிஷனர்கள் நியமன சட்டத்துக்கு ஆதரவு அளித்தது தவறு என்பதை உணர்ந்து வருந்துகிறோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இது குறித்து, தெலுங்கு தேசம் கட்சியின் செய்தி தொடர்பாளர் விஜயகுமார் நேற்று கூறுகையில், “ஆட்சியில் இருந்தபோது சட்டத்தை ஆதரித்த ஒய்.எஸ்.ஆர்., காங்கிரஸ், தேர்தல் தோல்விக்கு பின் நியமன நடைமுறையை விமர்சிப்பது அரசியல் வசதிக்காக எடுக்கப்பட்ட நிலைப்பாடு. தேர்தல் நிர்வாகத்தை கட்டுப்படுத்த முயன்ற ஒருவர், ஜனநாய வெளிப்படைத்தன்மை குறித்து பிறருக்கு அறிவுரை கூற தார்மீக உரிமை இல்லை,” என்றார்.
ஜெகன் மோகன் ரெட்டியின் கருத்துக்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ள பா.ஜ., ‘தற்போதைய தேர்தல் கமிஷனர்கள் நியமன சட்டத்தை, தன் சட்டமியற்றும் அதிகாரத்தின் அடிப்படையிலேயே பார்லிமென்ட் நிறைவேற்றியுள்ளது. ஜனநாயக அமைப்புகளை ஜெகன் மதிக்க வேண்டும்’ என, தெரிவித்துள்ளது.