பெண் பத்திரிகையாளரை திருமணம் செய்தார் ஜம்மு – காஷ்மீர் முதல்வர்
பெண் பத்திரிகையாளரை திருமணம் செய்தார் ஜம்மு – காஷ்மீர் முதல்வர்
UPDATED : அக் 31, 2026 08:08 PM
ADDED : அக் 31, 2026 08:06 PM
UPDATED : அக் 31, 2026 08:08 PM ADDED : அக் 31, 2026 08:06 PM
ஸ்ரீநகர்: தேசிய மாநாட்டு கட்சி தலைவரான ஜம்மு – காஷ்மீர் முதல்வர் ஒமர் அப்துல்லா, பெண் பத்திரிகையாளர் நிதி ரஸ்தானை இரண்டாவது திருமணம் செய்தார்.
ஜம்மு – காஷ்மீர் முதல்வராக இருப்பவர் ஒமர் அப்துல்லா, 56. இவர், கடந்த 1994ல், பாயல் என்பவரை திருமணம் செய்தார். இந்த தம்பதிக்கு இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர். 2009 முதல் இருவரும் பிரிந்து வாழ்ந்து வந்த நிலையில், கடந்த ஜூலையில் உச்ச நீதிமன்றம் இவர்களுக்கு விவாகரத்து வழங்கியது. இந்நிலையில், 49 வயதான பெண் பத்திரிகையாளர் நிதி ரஸ்தானை ஒமர் அப்துல்லா இரண்டாவது திருமணம் செய்துள்ளார்.
இது தொடர்பான புகைப்படங்களை தன் சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டு, திருமணமான தகவலை ஒமர் அப்துல்லா நேற்று உறுதி செய்துள்ளார். அதில், ‘புதிய பயணம் நேற்று முதல் தொடங்கியது’ என, தெரிவித்து உள்ளார். மிகவும் ரகசியமாக நடந்த இந்த திருமணத்தில் ஒமர் அப்துல்லாவின் பெற்றோரான, ஜம்மு – காஷ்மீரின் முன்னாள் முதல்வர் பரூக் அப்துல்லா, அவர் மனைவி மோலி, நிதி ரஸ்தானின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் பங்கேற்றனர்.
ஜம்மு – காஷ்மீரின் புத்காம் பகுதியைச் சேர்ந்த நிதி ரஸ்தான், ஆங்கில செய்தி சேனல் ஒன்றில் பத்திரிகையாளராகவும், தொகுப்பாளராகவும் பணியாற்றிவர். இவர் நடத்திய, ‘லெப்ட், ரைட் அண்ட் சென்டர், தி பிக் பைட்’ போன்ற நிகழ்ச்சிகள் மிகவும் பிரபலமானவை. தற்போது செய்தி நிறுவனம் ஒன்றில் பணியாற்றி வரும் நிதி ரஸ்தானுக்கும், இது இரண்டாவது திருமணம். கடந்த 2005ல் பத்திரிகையாளர் நீலேஷ் மிஸ்ராவை திருமணம் செய்த இவர், 2007ல் விவாகரத்து பெற்றார்.