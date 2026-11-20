ஜந்தர் மந்தர் போராட்ட வழக்கு பதில் மனு தாக்கலுக்கு உத்தரவு
ஜந்தர் மந்தர் போராட்ட வழக்கு பதில் மனு தாக்கலுக்கு உத்தரவு
UPDATED : நவ 20, 2026 05:39 PM
ADDED : நவ 20, 2026 05:35 PM
புதுடில்லி: ஜந்தர் மந்தரில் இனி போராட்டம் நடத்தக்கூடாது என்றும், அதற்கு பதிலாக புதிதாக மூன்று இடங்களை தேர்வு செய்து போராட்ட இடங்களாக அறிவித்ததையும் எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கில், பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டங்கள் நடத்த அளித்திருந்த அனுமதியை ரத்து செய்தும், அதற்கு மாற்றாக புதிதாக மூன்று இடங்களை போராட்டங்கள் நடத்தும் இடமாகவும் டில்லி அரசு அறிவித்துள்ளது. இதை எதிர்த்து, ஸ்வாதி சிங் என்பவர் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.
இந்த மனு, தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் மற்றும் நீதிபதிகள் ஜாய்மால்யா பாக்சி, வி.மோகனா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன் நேற்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது.
ஸ்வாதி சிங் தாக்கல் செய்துள்ள மனுவின் உண்மைத்தகவல்கள் குறித்து, சொலிசிட்டர் ஜெனரல் துஷார் மேத்தா கேள்வி எழுப்பினார். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த, ஸ்வாதி சிங்கின் மூத்த வழக்கறிஞர் முக்தா குப்தா, அந்த ஆவணங்களில் சர்ச்சைக்குறிய உண்மை தகவல்கள் எதுவும் இல்லை என்றும், மாறாக சட்டக் கோட்பாடுகள் மற்றும் நீதிமன்றங்கள் ஏற்கனவே வழங்கிய தீர்ப்புகள் மட்டுமே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன என்றும் தெரிவித்தார்.
நீதிமன்றத்தில் முன்வைக்கப்படும் கருத்துகளுக்குப் பொறுப்புக்கூறும் வகையில், பதில் மனுவை பிரமாணப் பத்திரமாகவே தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் வலியுறுத்தினார்.
இதற்குப் பதிலளித்த நீதிபதிகள், எந்தவொரு உண்மைத் தகவலும் பிரமாணப் பத்திரத்தின் மூலமே சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் என்றும், அந்தத் தகவல்களின் உண்மைத்தன்மைக்கு யாராவது ஒருவர் பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டனர்.