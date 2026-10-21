ஜவஹர்லால் பல்கலை மாணவர் பேராட்டம் வாபஸ்

UPDATED : அக் 21, 2026 03:28 PM
ADDED : அக் 21, 2026 03:26 PM
புதுடில்லி: மாணவர் அமைப்பு நிர்வாகிகள் மீதான நடவடிக்கையை கைவிடுவதாக அறிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து, டில்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழக மாணவர் சங்கத்தின் சார்பில் நடந்து வந்த உண்ணாவிரதம் வாபஸ் பெறப்பட்டது.
மாணவர் விடுதி கட்டடங்களை அதிகரிக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழக மாணவர் சங்கம் சார்பில் கால வரையற்ற உண்ணாவிரதம் துவக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், போராட்டங்களுக்கு காரணமான மாணவர் சங்க நிர்வாகிகள் பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த முடிவை கைவிட வலியுறுத்தி தொடர்ந்து போராட்டம் நடந்து வந்தது.
இந்நிலையில், மாணவர் சங்க நிர்வாகிகள் அதிதி மிஸ்ரா, கோபிகா பாபு, சுனில் யாதவ், தானிஷ் அலி மற்றும் நிதிஷ் குமார் ஆகியோர் மீதான நடவடிக்கைகள் கைவிடப்படுவதாக பல்கலை நிர்வாக துணை வேற்ந்தர் சாந்திஸ்ரீ துலிபுடி பண்டிட் அறிவித்துள்ளார். இதற்கான அறிவிப்பில், ஜவஹர்லால் பல்கலைக்கழகத்தின் சமூக அறிவில் பள்ளியின் டீன் விவேக் குமார் கையெழுத்திட்டுள்ளார்.
மாணவர்களின் கோரிக்கைகளை ஏற்பது தொடர்பாக பல்வேறு முக்கிய முடிவுகளும் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. இதையடுத்து, 17 நாட்களாக நடந்து வந்த உண்ணாவிரத போராட்டம் வாபஸ் பெறப்பட்டது.