கள்ளக்குறிச்சிகாரரின் வங்கி கணக்கில் பணம் அபகரிப்பு மோசடியில் டில்லியை சேர்ந்த நான்கு பேர் கைது
கள்ளக்குறிச்சிகாரரின் வங்கி கணக்கில் பணம் அபகரிப்பு மோசடியில் டில்லியை சேர்ந்த நான்கு பேர் கைது
UPDATED : அக் 28, 2026 05:30 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:24 PM
புதுடில்லி: சைபர் மோசடிக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட வங்கிக்கணக்குகள் தொடர்பாக நான்கு பேரை டில்லி போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
தமிழகத்தின் கள்ளக்குறிச்சி காவல் நிலையத்தில் விக்னேஷ் என்பவர் சைபர் மோசடி தொடர்பாக புகார் மனு அளித்தார். தன் வங்கிக்கணக்கில் அனுமதியின்ற பரிவர்த்தனை மேற்கொள்ளப்பட்டதன் மூலம் 44,000 ரூபாய் மோசடி செய்யப்பட்டுள்ளதாக, அந்த புகாரில் தெரிவித்திருந்தார். தன் இன்னொரு வங்கிக் கணக்கில் இருந்து தனக்கு தானே, மற்றொரு வங்கிக் கணக்கு விக்னேஷ் பணம் மாற்றியுள்ளார். அதைத் தொடர்ந்து, அவர் ஏற்கனவே பணம் மாற்றிய வங்கிக்கணக்கில், 44,000 ரூபாய் அனுமதியின்றி எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார்.
இது தொடர்பாக தேசிய சைபர் குற்றங்கள் இணையத்தில் புகார் பதிவு செய்யப்பட்டது. சந்தேகத்துக்கு இடமான வங்கி பரிவர்த்தனைகள் குறித்த ஆய்வில், கிழக்கு டில்லியின் திரிலோக்புரியை சேர்ந்த அஸ்வனி, 24 என்பவரின் வங்கிக் கணக்கிற்கு அந்த பணம் மாற்றப்பட்டது தெரியவந்தது.
இது குறித்து அஸ்வனியிடம் விசாரித்த போது, கடன் தொகையை பெறுவதாக கூறி, தன் வங்கிக் கணக்கு விபரங்களை ஆதித்யா, 24 என்ற தன் நண்பருக்கு பகிர்ந்து கொண்டதாக தெரிவித்தார். தொடர் விசாரணையில், வங்கி கணக்கு விபரங்களை பகிர்ந்து கொள்ளவது சங்கிலித்தொடர்பாக நடந்துள்ளது தெரியவந்தது. அஸ்வனியின் வங்கிக் கணக்கு வபரங்களை, ராம்குமார், 22 என்பவருக்கு ஆதித்யா பகிர்ந்துள்ளார். அதை அவர், விக்ராந்த், 31 என்பவருக்கு பகிர்ந்துள்ளார். விக்ராந்த், கமிஷன் அடிப்படையில் பணம் பெறுவதற்கு, அந்த வங்கிக் கணக்கு விபரங்களை வேறொரு நபரிடம் பகிர்ந்துள்ளார்.
இந்த வழக்கில், விக்னேஷின் பணத்தை மோசடி செய்வதற்கு போலி வங்கிக் கணக்குகளை பயன்படுத்திய நான்கு பேரும் கைது செய்யப்பட்டனர். அவர்களிடம் இருந்து ஐந்து மொபைல் போன்கள் கைப்பற்றப்பட்டன. அவற்றில் உள்ள தரவுகளின் அடிப்படையில் தொடர் விசாரணை நடந்து வருகிறது.