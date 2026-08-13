தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/இந்தியா/ நைஜீரியர்களை நாடு கடத்துங்க: கர்நாடக ஐகோர்ட் அதிரடி

நைஜீரியர்களை நாடு கடத்துங்க: கர்நாடக ஐகோர்ட் அதிரடி

நைஜீரியர்களை நாடு கடத்துங்க: கர்நாடக ஐகோர்ட் அதிரடி

UPDATED : ஆக 13, 2026 07:56 PM

ADDED : ஆக 13, 2026 07:51 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : ஆக 13, 2026 07:56 PM ADDED : ஆக 13, 2026 07:51 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

பெங்களூரு: 'நைஜீரியர்கள் பலரும் போதைப்பொருள் கடத்தலில் ஈடுபடுவது வருத்தம் அளிக்கிறது. வெளிநாட்டு தடுப்பு காவல் மையங்களில் உள்ள நைஜீரிய நாட்டினர் அனைவரையும் நாடு கடத்த வேண்டும்' என, கர்நாடக உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

மேற்கு ஆப்பிரிக்க நாடான நைஜீரியாவைச் சேர்ந்தவர்கள், கர்நாடக மாநிலம், பெங்களூரில் அதிக அளவில் வசிக்கின்றனர். இவர்களில் பலர் போதைப் பொருள் கடத்தல் வழக்கில் சிக்கி, அடிக்கடி கைதாகின்றனர்.

இந்நிலையில், எலஹங்காவில் வசித்து வரும், நைஜீரியாவின் அடேவோலே அடேடுடு அனு என்பவர், கர்நாடக உயர் நீதிமன்றத்தில் சமீபத்தில் தாக்கல் செய்த மனுவில், 'போதைப் பொருள் கடத்தல் புகாரில், என் மீது மங்களூரு போலீசார் தாக்கல் செய்த முதல் தகவல் அறிக்கையை ரத்து செய்ய வேண்டும்' என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இம்மனு, நீதிபதி நாகபிரசன்னா முன் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது.

அரசு தரப்பு வக்கீல் வாதிடுகையில், 'மனுதாரர் நைஜீரிய நாட்டை சேர்ந்தவர். அவர் மீது போதைப் பொருள் விற்பனை செய்ததாக குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளன' என்றார்.

மனுதாரர் தரப்பு வக்கீல், 'மனுதாரர் மீதான குற்றச்சாட்டை நிரூபிக்க, எந்த ஆவணமும் இல்லை. அவர் தவறு செய்துள்ளதாக தடயவியல் ஆய்வக அறிக்கை நிரூபித்தால், இம்மனு திரும்ப பெறப்படும். மனுதாரர் உட்பட கைதான அனைவரும், எப்.ஆர்.ஆர்.ஓ., எனும் வெளிநாட்டு தடுப்பு காவல் மையத்தில் வைக்கப்படுவர்' என்றார்.

இதை தொடர்ந்து நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவு:

நைஜீரிய நாட்டைச் சேர்ந்த பலர் இங்கு போதைப் பொருள் கடத்தலில் ஈடுபட்டுள்ளது வருத்தம் அளிக்கிறது. வெளிநாட்டு தடுப்பு காவல் மையங்களில் உள்ள நைஜீரியர்கள் அனைவரையும், அவர்களின் நாடுகளுக்கு நாடு கடத்த வேண்டும்.

மனுதாரருக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகளை நிரூபிக்கும் ஆவணங்களை போலீசார் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இம்மனு மீதான விசாரணை, ஆக., 19க்கு ஒத்தி வைக்கப்படுகிறது.

இவ்வாறு நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us