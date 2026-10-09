சேவைகளை 21 நாளுக்குள் வழங்க காஷ்மீர் அரசு உத்தரவு

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ADDED : அக் 09, 2026 08:16 PM
ஸ்ரீநகர்: ‘முக்கியமான பொது சேவைகளை அதிகபட்சமாக, 21 நாட்களுக்குள் மக்களுக்கு வழங்க வேண்டும்’ என, ஜம்மு- – காஷ்மீர் அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
யூனியன் பிரதேசமான ஜம்மு – காஷ்மீரில், முதல்வர் ஒமர் அப்துல்லா தலைமையில் தேசிய மாநாட்டு கட்சியின் ஆட்சி நடக்கிறது. ஜம்மு – -காஷ்மீர் பொது சேவைகள் உத்தரவாத சட்டம் – 2011-ன் கீழ், மாநில அரசு நேற்று வெளியிட்ட உத்தரவு:
அரசு சேவைகளை வழங்குவதில் ஏற்படும் தேவையற்ற தாமதங்களை தவிர்க்கவும், நிர்வாக அனுமதிகளை எளிமைப்படுத்தவும், முக்கிய பொது சேவைகளை அதிகபட்சமாக, 21 நாட்களுக்குள் வழங்க வேண்டும். வருவாய் துறை, வனத்துறை, நீர்வளத் துறை, மின்சார மேம்பாட்டு துறை, சாலை மற்றும் கட்டட பணிகள் துறை போன்ற முக்கிய துறைகளுக்கு இந்த உத்தரவு பொருந்தும்.
அனுமதி கோரி விண்ணப்பிக்கும் சாமானிய மக்கள் மற்றும் தொழில்முனைவோர் பல்வேறு அலுவலகங்களுக்கு அலைக்கழிக்கப்படுவதை இக்கால நிர்ணயம் தடுக்கும். நிர்ணயிக்கப்பட்ட, 21 நாட்களுக்குள் சேவையை வழங்க தவறினால், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
நிர்வாக நடைமுறைகள் சீரமைக்கப்படுவதன் மூலம், ஜம்மு – காஷ்மீரில் மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கை மற்றும் வணிக சூழல் எளிதாகும். இந்த நடவடிக்கை, வேகமான, வெளிப்படையான மற்றும் மக்களை மையமாக கொண்ட நல்லாட்சியை நோக்கிய மிக முக்கியமான முன்னெடுப்பு.
இவ்வாறு உத்தரவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.