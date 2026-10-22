காசி தமிழ் சங்கமம் நவ., 28ல் துவக்கம்

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புதுடில்லி: தமிழகத்துக்கும், உத்தர பிரதேசத்தில் உள்ள வாரணாசி எனப்படும் காசிக்கும் இடையிலான தொடர்பை வலுப்படுத்த, 2022 முதல், ‘காசி தமிழ் சங்கமம்’ நிகழ்ச்சியை மத்திய அரசு நடத்தி வருகிறது.
இந்நிலையில், ஐந்தாவது காசி தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சிக்கான இணையதள பதிவு பக்கத்தை, பா.ஜ.,வைச் சேர்ந்த மத்திய கல்வி அமைச்சர் பிரஹலாத் ஜோஷி, டில்லியில் இன்று (அக்.,22) தொடங்கி வைத்தார். இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க, https://kashitamil.iitm.ac.in என்ற இணையதளத்தில், நவ., 18 வரை பதிவு செய்யலாம்.
ADDED : அக் 22, 2026 08:11 PM
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புதுடில்லி: தமிழகத்துக்கும், உத்தர பிரதேசத்தில் உள்ள வாரணாசி எனப்படும் காசிக்கும் இடையிலான தொடர்பை வலுப்படுத்த, 2022 முதல், ‘காசி தமிழ் சங்கமம்’ நிகழ்ச்சியை மத்திய அரசு நடத்தி வருகிறது.
இந்நிலையில், ஐந்தாவது காசி தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சிக்கான இணையதள பதிவு பக்கத்தை, பா.ஜ.,வைச் சேர்ந்த மத்திய கல்வி அமைச்சர் பிரஹலாத் ஜோஷி, டில்லியில் இன்று (அக்.,22) தொடங்கி வைத்தார். இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க, https://kashitamil.iitm.ac.in என்ற இணையதளத்தில், நவ., 18 வரை பதிவு செய்யலாம்.