கவின் கொலை வழக்கு; தமிழக அரசின் மேல்முறையீட்டு மனு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தள்ளுபடி
கவின் கொலை வழக்கு; தமிழக அரசின் மேல்முறையீட்டு மனு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தள்ளுபடி
ADDED : நவ 05, 2026 12:45 PM
ADDED : நவ 05, 2026 12:45 PM
-நமது டில்லி நிருபர்-
துாத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறுமுகமங்கலத்தைச் சேர்ந்த சாப்ட்வேர் இன்ஜினியர் கவின் 2025 ஜூலை 27ல் திருநெல்வேலி கே.டி.சி. நகரில் படுகொலை செய்யப்பட்டார். இந்த வழக்கில் கவினின் காதலியான சுபாஷினியின் தம்பி சுர்ஜித், தந்தையும் போலீஸ் எஸ்.ஐ.,யுமான சரவணன், உறவினர் ஜெயபாலை சி.பி.சி.ஐ.டி. போலீசார் கைது செய்தனர். கைது செய்யப்பட்ட சுர்ஜித் பெற்றோர் மீதான குற்றப்பத்திரிகையை ரத்து செய்து ஐகோர்ட் மதுரைக்கிளை உத்தரவிட்டது.
இந்த உத்தரவை எதிர்த்து தமிழக அரசு சுப்ரீம்கோர்ட்டில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்தனர். நீதிபதிகள் பிரசாந்த குமார் மிஸ்ரா, சந்திரசேகர் இன்று (நவம்பர் 05) விசாரித்தனர். ''ஒரு கிரிமினல் வழக்கு எப்படி கையாளப்படக் கூடாதோ அவ்வாறு கையாளப்பட்டு இருக்கிறது'' எனக் கூறி நீதிபதிகள் சுஜித்தின் பெற்றோர் மீதான குற்றப்பத்திரிகை ரத்துக்கு எதிரான மேல்முறையீட்டு மனுவை தள்ளுபடி செய்தனர்.