டில்லி மக்களை பழிவாங்கும் கெஜ்ரிவால்: அமைச்சர் மஞ்ஜிந்தர் சிங் குற்றச்சாட்டு
டில்லி மக்களை பழிவாங்கும் கெஜ்ரிவால்: அமைச்சர் மஞ்ஜிந்தர் சிங் குற்றச்சாட்டு
UPDATED : நவ 03, 2026 04:50 PM
ADDED : நவ 03, 2026 04:36 PM
புதுடில்லி: “பஞ்சாப் மாநிலத்தில் பயிர் கழிவுகள் எரிக்கப்படும் விவகாரத்தில், பஞ்சாப் ஆம் ஆத்மி அரசு தவறான தகவல்களை கூறுகிறது,” என, டில்லி சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் மஞ்ஜிந்தர் சிங் சிர்சா கூறினார்.
தலைநகர் டில்லியில் குளிர்காலம் தொடங்கவுள்ளதை முன்னிட்டு, காற்றுமாசை கட்டுப்படுத்தும் குளிர்கால செயல்திட்டங்கள், 1ம் தேதி முதல் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. முதல் நாளிலேயே, கட்டுப்பாடுகளை மீறியவர்களுக்கு, 68 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், டில்லி சுற்றுச் சூழல் துறை அமைச்சர் மஞ்ஜிந்தர் சிங் சிர்சா, நிருபர்களிடம் நேற்று கூறியதாவது:
அண்டை மாநிலமான பஞ்சாபில், இந்த ஆண்டு, இதுவரை பயிர்க்கழிவுகளை யாரும் எரிக்கவில்லை என, ஆம் ஆத்மி கட்சி கூறுகிறது. பஞ்சாபில் இந்த ஆண்டு பயிர் கழிவுகளை எரிக்கும் சம்பவங்கள் நடக்கவில்லை என விளம்பரம் செய்வதற்காக மட்டும், ஆம் ஆத்மி அரசு, 25 கோடி ரூபாய் செலவிட்டுள்ளது. ஆனால், மாநிலம் முழுதும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இதுவரை, பயிர்க் கழிவுகளை எரித்த, 271 விவசாயிகள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதேநேரத்தில், ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் பயிர்க் கழிவுகள் எரிக்கப்பட்டுள்ளன.
டில்லியில் காற்று மாசு அதிகரிப்பதற்கு, பஞ்சாபில் பயிர்க் கழிவுகளை எரிப்பதும் ஒரு முக்கியக் காரணம் என்பதை, ஆம் ஆத்மி மறைக்கப் பார்க்கிறது. மக்களிடம் தவறான தகவலை ஆம் ஆத்மி கட்சியினர் பரப்பி வருகின்றனர். மேலும், 'பஞ்சாபில் பயிர்க் கழிவுகளை எரிப்பதற்கும், டில்லியில் நிலவும் காற்று மாசுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை' எனவும், ஆம் ஆத்மி தலைவர்கள் கூறி வருகின்றனர். அப்படியானால், விவசாயிகள் மீது ஏன் வழக்கு பதிவு செய்யப்படுகிறது என்பதை, ஆம் ஆத்மி கட்சி விளக்க வேண்டும்.
டில்லியில் காற்று தரம் மேம்படுவதை அக்கட்சியால் பொறுத்துக் கொள்ள முடியவில்லை. ஆம் ஆத்மியின் தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளரும், முன்னாள் முதல்வருமான அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், டில்லி மக்களை பழிவாங்கும் நோக்கில் செயல்பட்டு வருகிறார்.
கடந்த பத்தாண்டுகளில், இந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம், டில்லியில் துாய்மையான காற்றுத்தரம் நிலவியது. இந்த ஆண்டில் இதுவரை, 220 நாட்கள் துாய்மையான காற்று தரம் பதிவாகியுள்ளது.
டில்லியின் காற்றுத் தரக் குறியீடு முந்தைய ஆண்டுகளை விட, 10 சதவீதம் குறைவாகவே இருக்கிறது. காற்றின் தரத்தில் மேம்பாடு ஏற்பட்டதற்கு முதல்வர் ரேகா குப்தா தலைமையிலான பா.ஜ., அரசு எடுத்த நடவடிக்கைகளும், மக்களின் ஒத்துழைப்புமே காரணம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.