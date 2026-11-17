கெஜ்ரிவால் வசித்த சொகுசு பங்களாவை கட்டணம் செலுத்தி பார்வையிடலாம்: பொதுப்பணித் துறை அமைச்சர் அறிவிப்பு
கெஜ்ரிவால் வசித்த சொகுசு பங்களாவை கட்டணம் செலுத்தி பார்வையிடலாம்: பொதுப்பணித் துறை அமைச்சர் அறிவிப்பு
UPDATED : நவ 18, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 17, 2026 07:54 PM
UPDATED : நவ 18, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 17, 2026 07:54 PM
புதுடில்லி: “முன்னாள் முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தன் பதவிக்காலத்தில் வசித்த சொகுசு அரசு பங்களா, பொதுமக்களின் பார்வைக்காக விரைவில் திறக்கப்படும்,”என, பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் பர்வேஷ் சிங் வர்மா கூறினார்.
டில்லி பொதுப்பணித் துறை அமைச்சர் பர்வேஷ் சிங் வர்மா, நிருபர்களிடம் நேற்று கூறியதாவது:
டில்லியில், 10 ஆண்டுகள் ஆட்சி நடத்திய ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளரும், முன்னாள் முதல்வருமான அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கொடிமர சாலையில் உள்ள அரசு பங்களாவில் வசித்தார்.
அந்த பங்களாவில், பல கோடிகள் செலவு செய்யப்பட்டு ஆடம்பர வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. முன்னாள் முதல்வர் வசித்த அந்த சொகுசு பங்களாவை டில்லி மக்கள் பார்வையிட விரைவில் திறக்கப்படும். மக்கள் தங்கள் வருகையை பதிவு செய்துகொள்ளும் வகையில், அதற்கான டிக்கெட் முறை அறிமுகப்படுத்தப்படும். டில்லி மக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று, இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஊழலுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய உதாரணத்தை இந்த பங்களாவை பார்த்து மக்கள் உணர்ந்து கொள்வர்.
அரசு வாகனத்தை கூட பயன்படுத்த மாட்டேன் என்று கூறிய அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், தனக்காக வசிப்பிடத்தை அரசு செலவில் எவ்வளவு ஆடம்பரமாக மாற்றியமைத்தார் என்பதை, மக்கள் அறிந்து கொள்ளலாம்.
முதலில், பத்திரிகையாளர்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்படும்.
அதைத் தொடர்ந்து பொதுமக்கள் அனுமதிக்கப்படுவர். அதற்கான டிக்கெட்டை வாங்கி,பங்களா முழுவதையும் சுற்றிப் பார்க்கலாம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
கடந்த, 2015ம் ஆண்டு முதல் 2024ம் ஆண்டு வரை டில்லி முதல்வராக பதவி வகித்த ஆம் ஆத்மி கட்சியின் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், கொடிமரச் சாலையில், ஆறாம் எண் அரசு பங்களாவில் வசித்தார்.
கெஜ்ரிவால் வசித்த அந்த பங்களாவை, பாரதிய ஜனதா கட்சி, ‘ஷீஷ் மஹால்’ என விமர்சித்து வருகிறது.
கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரியில் சட்டசபை தேர்தல் நடந்த போது, ஆம் ஆத்மி கட்சியின் ஊழலை சுட்டிக் காட்டவே இந்தப் பெயர் பயன்படுத்தப்பட்டது.
டில்லி சட்டசபையில் கடந்த ஆண்டு தாக்கல் செய்யப்பட்ட, சி.ஏ.ஜி., எனப்படும் மத்திய கணக்கு தணிக்கை அதிகாரி அறிக்கையில், முதல்வராக பதவி வகித்த அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் வசித்த அரசு பங்களாவை புதுப்பிக்க, 33.66 கோடி ரூபாய் செலவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது.