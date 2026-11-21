முகப்பொலிவு கிரீம் பயன்படுத்திய கேரள சிறுமிக்கு சிறுநீரக பாதிப்பு
முகப்பொலிவு கிரீம் பயன்படுத்திய கேரள சிறுமிக்கு சிறுநீரக பாதிப்பு
UPDATED : நவ 21, 2026 06:01 PM
ADDED : நவ 21, 2026 05:56 PM
மலப்புரம்: சரும நிறத்தை வெள்ளையாக்கும் என சமூக வலைதளங்களில் விளம்பரப்படுத்தப்பட்ட ‘கிரீம்’ வாங்கி பயன்படுத்திய கேரளாவைச் சேர்ந்த 17 வயது சிறுமிக்கு, கடுமையான சிறுநீரக பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. அந்த கிரீமில் பாதரசம் பல மடங்கு அதிகமாக இருந்தது மருத்துவ பரிசோதனையில் தெரியவந்துள்ளது.
‘இன்ஸ்டாகிராம்’, ‘யூடியூப்’ போன்ற சமூக வலைதளங்களில் தனிநபர்கள் பல்வேறு பொருட்களை விளம்பரம் செய்கின்றனர். அதன் நம்பகத்தன்மை குறித்த எந்த உறுதியும் இல்லாத போதும் பலர் அவற்றை வாங்கி பயன்படுத்துகின்றனர்.
இந்நிலையில், இதே போல் ‘இன்ஸ்டாகிராம்’ சமூக வலைதளத்தில் பிரபலமான பெண் ஒருவர் முகப்பொலிவு கிரீம் ஒன்றை விளம்பரம் செய்துள்ளார். சருமத்தில் உள்ள பருக்கள், கரும்புள்ளிகளை நீக்கி நிறத்தை வெள்ளையாக்கும் என கூறியுள்ளார்.
அதை நம்பி கேரளாவின் மலப்புரத்தைச் சேர்ந்த 17 வயது சிறுமி இந்த முகப்பொலிவு கிரீமை வாங்கி பயன்படுத்தி உள்ளார். நல்ல பலன் கிடைப்பதாக கருதிய அவர் கடந்த ஓராண்டாக தொடர்ந்து பலமுறை அந்த கிரீமை வாங்கி பயன்படுத்தி வந்துள்ளார்.
சமீபத்தில் சிறுமிக்கு ரத்த அழுத்தம் திடீரென குறைந்ததுடன், மயக்கமும் ஏற்பட்டுள்ளது. கால்களிலும் வீக்கம் ஏற்பட்டதால் நடக்கவும், படிக்கட்டுகளில் ஏறவும் சிரமப்பட்டுள்ளார். இதையடுத்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
சிறுமிக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட விரிவான மருத்துவ பரிசோதனையில், ரத்தத்திலும் உடலிலும் ஆபத்தான அளவுக்கு பாதரசம் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. சிறுமிக்கு, 'மெம்ப்ரனஸ் நெப்ரோபதி' என்ற தீவிர சிறுநீரக பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், உரிய சிகிச்சை அளிக்காவிட்டால், மேலும் பல பாதிப்புகள் ஏற்படக்கூடும் என சிகிச்சை அளித்து வரும் சிறுநீரக டாக்டர் கூறியுள்ளார்.
மேலும் அவர் கூறுகையில், “சிறுமி பயன்படுத்திய கிரீமை பரிசோதித்ததில், அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட பல மடங்கு அதிகமாக பாதரசம் இருந்தது. கிரீமில் இருந்த பாதரசமே சிறுநீரக பாதிப்புக்கு காரணம் என ஆய்வு முடிவுகள் காட்டுகின்றன”, என்றார்.