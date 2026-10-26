கேரள ‘மாஜி’ முதல்வருக்கு எதிராக தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு உயர் நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை
கேரள ‘மாஜி’ முதல்வருக்கு எதிராக தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு உயர் நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை
UPDATED : அக் 26, 2026 09:38 PM
ADDED : அக் 26, 2026 09:36 PM
கொச்சி: மார்க்சிஸ்ட் கம்யூ., கட்சியின் மூத்தத் தலைவரும், கேரள முன்னாள் முதல்வருமான பினராயி விஜயன் மற்றும் அவரது மகள் வீணா மீதான லஞ்ச புகாரின் மீது எப்.ஐ.ஆர்., எனப்படும் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யும்படி தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு, கேரள உயர் நீதிமன்றம் இடைக்காலத் தடை விதித்துள்ளது.
கேரளாவில் கடந்த 2016 – 26 வரை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூ., கட்சியின் மூத்த தலைவர் பினராயி விஜயன் முதல்வராக பதவி வகித்தபோது, அவரது மகள் வீணாவின், ‘எக்ஸாலாஜிக் சொல்யூஷன்ஸ்’ நிறுவனத்திற்கு எந்த சேவையும் பெறாமல், 2.78 கோடி ரூபாயை சி.எம்.ஆர்.எல்., எனப்படும், ‘ கொச்சின் மினரல்ஸ் அண்டு ரூட்டைல் லிமிடெட்’ நிறுவனம் வழங்கியது.
சட்டவிரோத பணப்பரிவர்த்தனை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் இதை விசாரித்த அமலாக்கத்துறை குற்றஞ்சாட்டியது. இந்த விவாகரத்தை விசாரித்த கேரள உயர் நீதிமன்ற தனி நீதிபதி, பினராயி விஜயன் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்ய கேரள அரசுக்கு உத்தரவிட்டார். இதையடுத்து, கேரள அரசின் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்குப்பதிவு செய்தது.
இந்த நடவடிக்கையை எதிர்த்து, பினராயி விஜயன் உள்ளிட்டோர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தனர். இந்த மனுவை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், லஞ்ச ஒழிப்பு த்துறையின் வழக்கு விசாரணையை ஒரு வாரத்திற்கு நிறுத்தி வை த்ததுடன், கேரள உயர் நீதிமன்றத்தில் இரு நீதிபதிகள் அமர்வு முன் மேல்முறையீடு செய்யவும் உத்தரவிட்டது.
இதன்படி, இந்த வழக்கு கேரள உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் கே.நடராஜன், ஜான்சன் ஜான் அடங்கிய அமர்வு முன் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு:
இந்த விவகாரம் குறித்து விரிவாக பரிசீலனை செய்ய உள்ளோம். எனவே, பினராயி விஜயன் மற்றும் பிறர் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் மீது அடுத்த உத்தரவு வரும் வரை, கேரள உயர் நீதிமன்ற தனி நீதிபதியின் தீர்ப்புக்கு இடைக்கால தடை விதிக்கிறோம். வழக்கின் அடுத்தகட்ட விசாரணை நான்கு வாரங்களுக்குப் பின் நடத்தப்படும்.
இவ்வாறு அந்த உத்தரவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.