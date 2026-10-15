கேரள ‘மாஜி’ முதல்வர் பினராயி மேல்முறையீட்டு மனு தள்ளுபடி: லஞ்ச ஒழிப்பு வழக்கில் பின்னடைவு
கேரள ‘மாஜி’ முதல்வர் பினராயி மேல்முறையீட்டு மனு தள்ளுபடி: லஞ்ச ஒழிப்பு வழக்கில் பின்னடைவு
UPDATED : அக் 15, 2026 07:09 PM
ADDED : அக் 15, 2026 07:06 PM
கொச்சி: கேரள முன்னாள் முதல்வர் பினராயி விஜயன், அவரது மகள் வீணா உள்ளிட்டோர் மீதான ஊழல் வழக்கில், தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு எதிராக தாக்கல் செய்த மனுவை, அம்மாநில உயர் நீதிமனறம் தள்ளுபடி செய்தது.
கேரளாவில் கடந்த 2016 – 26 வரை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சேர்ந்த பினராயி விஜயன் முதல்வராக பதவி வகித்தார். கடந்த 2017ல், அவரது மகள் வீணாவுக்கு சொந்தமான, செயல்பாட்டில் இல்லாத, ‘எக்ஸாலாஜிக் சொல்யூஷன்ஸ்’ என்ற ஐ.டி., நிறுவனத்திடம் இருந்து எந்தவொரு தகவல்தொழில்நுட்ப சேவையும் பெறாமல், சி.எம்.ஆர்.எல்., எனப்படும், ‘கொச்சின் மினரல்ஸ் அண்ட ரூட்டைல் லிமிடெட்’ நிறுவனம் 2.78 கோடி ரூபாய் வழங்கியது வருமான வரித்துறை சோதனையில் தெரிய வந்தது.
கேரளாவில் தற்போது காங்கிரசைச் சேர்ந்த சதீசன் தலைமையில் ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி கூட்டணி ஆட்சி அமைந்த நிலையில், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக விசாரிக்கப்பட்டது. சட்டவிரோத பணப் பரிமாற்ற தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்த அமலாக்கத் துறை, பினராயி விஜயன், அவரது மகள் வீணா, அவரது கணவரும், முன்னாள் அமைச்சருமான முகமது ரியாஸ் தொடர்புடைய இடங்களில் கடந்த மே மாதம் சோதனை நடத்தியது.
இதையடுத்து, பினராயி விஜயன், வீணா உள்ளிட்டோர் மீது எப்.ஐ.ஆர்., எனப்படும் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யுமாறு, மாநில போலீசாருக்கு, அமலாக்கத் துறை கடிதம் எழுதியது.
எனினும் காங்கிரஸ் தலைமையிலான கூட்டணி அரசு இந்த விவகாரத்தில் பெரிதாக ஆர்வம் காட்டவில்லை. இதையடுத்து, இந்த விவகாரம் தொடர்பாக கேரள உயர் நீதிமன்றத்தில் முறையிடப்பட்ட நிலையில், குற்றஞ்சாட்டப்பட்டோர் மீது எப்.ஐ.ஆர்., பதிவு செய்ய கடந்த 9ம் தேதி உத்தரவிட்டது.
அதன் அடிப்படையில் மாநில லஞ்ச ஒழிப்பு மற்றும் ஊழல் தடுப்பு பிரிவு, பினராயி விஜயன் குடும்பத்திற்கு எதிராக இரு எப்.ஐ.ஆர்.,களை பதிவு செய்தது.
இந்நிலையில், கேரள உயர் நீதிமன்ற தனி நீதிபதி பிறப்பித்த இந்த உத்தரவை எதிர்த்து பினராயி விஜயன் தரப்பில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது.
இம்மனு நீதிபதிகள் நடராஜன், ஜான்சன் ஜான் அமர்வில் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது நீதிபதிகள், ‘எப்.ஐ.ஆர்., பதிவுக்கு எதிராக மனுதாரர்கள், சட்டப்பூர்வமாக நிவாரணம் பெறுவதற்கு, தனி நீதிபதியின் உத்தரவு தடையாக இருக்காது. ஊழல் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் போதிய ஆதாரங்கள் இருக்கும்பட்சத்தில், எப்.ஐ.ஆர்., பதிவு செய்வதற்கு முன் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட தரப்பின் விளக்கத்தை கேட்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை’ என சுட்டிக்காட்டி, மேல்முறையீட்டு மனுக்களை தள்ளுபடி செய்தனர்.