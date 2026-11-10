‘வந்தே மாதரம்’ பாடலுக்கு அவமதிப்பு கேரள அமைச்சருக்கு கடும் எதிர்ப்பு
‘வந்தே மாதரம்’ பாடலுக்கு அவமதிப்பு கேரள அமைச்சருக்கு கடும் எதிர்ப்பு
UPDATED : நவ 10, 2026 06:35 PM
ADDED : நவ 10, 2026 06:31 PM
காசர்கோடு: கேரளாவில், அரசு விழாவில், தேசிய பாடலான, ‘வந்தே மாதரம்’ பாடல் முழுமையாகப் பாடப்பட்டபோது, பாதியிலேயே மாநில அமைச்சர் கே. முரளிதரன் தன் இருக்கையில் அமர்ந்த விவகாரம் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கேரளாவில், காங்கிரசைச் சேர்ந்த முதல்வர் வி.டி.சதீசன் தலைமையில் ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி கூட்டணி ஆட்சி நடக்கிறது. இங்கு, மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த கே.முரளிதரன் உள்ளார். இவர், காசர்கோடு மாவட்டத்தின் முள்ளேரியா பகுதியில் உள்ள குடும்ப நல ஆரோக்கிய மையத்தில் புதிய ஆய்வகம் திறப்பு விழாவில் நேற்று முன்தினம் பங்கேற்றார்.
இந்த விழாவில், நம் நாட்டின் தேசிய பாடலான வந்தே மாதரம் ஒலிக்கப்பட்டது. பாடலின் முதல் இரண்டு பத்திகள் பாடி முடித்த உடன், மேடையில் இருந்த அமைச்சர் முரளிதரன் தன் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தும் வகையில், பாடல் முடியும்முன், தன் நாற்காலியில் அமர்ந்தார்.
இதைத்தொடர்ந்து அத்தொகுதி எம்.பி., ராஜ்மோஹன் உன்னிதன், உள்ளூர் எம்.எல்.ஏ., மற்றும் மாவட்ட கலெக்டர் ஸ்ரீதன்யா சுரேஷ் ஆகியோரும் வந்தே மாதரம் பாடல் முடியும்முன் தங்கள் இருக்கைகளில் அமர்ந்தனர். எனினும், மற்றொரு காங்., எம்.எல்.ஏ.,வான கே. நீலகண்டன் பாடல் முழுமையாக முடியும் வரை மேடையில் நின்றபடி இருந்தார்.
அமைச்சர் முரளிதரனின் இந்தச் செயல் சர்ச்சையான நிலையில், அதற்கு பா.ஜ., கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து காசர்கோடு மாவட்ட பா.ஜ., தலைவர் எம்.எல்.அஸ்வினி கூறுகையில், “தேசிய கொள்கைகளையும் அரசியலமைப்பு சட்ட நெறிமுறைகளையும் அமைச்சர் மற்றும் அதிகாரிகள் அவமதித்துவிட்டனர்,” என்றார்.