பலாத்காரத்துக்கு பின் தப்பியோட்டம் அபுதாபியில் கேரள வாலிபர் கைது
பலாத்காரத்துக்கு பின் தப்பியோட்டம் அபுதாபியில் கேரள வாலிபர் கைது
UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM
ADDED : நவ 05, 2026 03:54 PM
புதுடில்லி: டில்லியில் பதிவு செய்யப்பட்ட பாலியல் பலாத்காரம் தொடர்பான வழக்கில் தேடப்பட்டவர், இன்டர்போல் அமைப்புடன் இணைந்து அபுதாபியில் கைது செய்யப்பட்டு, இந்தியாவுக்கு அழைத்து வரப்பட்டார்.
கேரளாவை சேர்ந்தவர் சஜீர் பல்லி. இவர் டில்லியில் பல்வேறு இடங்களில் வேலை பார்த்து வந்தவர். கடந்த ஆண்டு அக்., மாதம் தனியார் நிறுவனம் ஒன்றில், சஜீர் பல்லி வேலை பார்த்து வந்தார். அந்நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள் சந்திப்பின் போது, அவருடன் வேலை பார்த்த ஒரு பெண்ணுடன் பேச்சு கொடுத்தார். அந்த பெண்ணை, கரோல் பாக் பகுதியில் உள்ள தங்கும் விடுதிக்கு வரவழைத்து, பாலியல் பலாத்காரம் செய்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக நிறுவனத்திடம் அந்த பெண் புகார் அளித்தார். இதை அறிந்த சஜீர் பல்லி, ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் தலைநகர் அபுதாபிக்கு, நவ., 5ல் தப்பிச் சென்றார்.
இது தொடர்பாக கரோல் பாக் போலீஸில், ஜன., 5ல் அந்த பெண் சார்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. இது குறித்து பிப்ரவரியில் வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார், அவரை தேடப்படும் குற்றவாளியாக அறிவித்தனர். டில்லி போலீஸ் துறை, இன்ட்ர்போல், சி.பி.ஐ., எனப்படும் மத்திய புலனாய்வு அமைப்பு ஆகியவை இந்த விசாரணையில் ஒருங்கிணைந்தன.
சஜீர் பல்லிக்கு எதிராக, ‘ரெட் கார்னர் நோட்டீஸ்’ பிறப்பிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், சஜீல் பல்லியை அடையாளம் கண்டு, அபுதாபியில் அவர் கைது செய்யப்பட்டார். சர்வதேச விசாரணை அமைப்புகளுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டதன் மூலம், அவர் இந்தியாவுக்கு அழைத்து வரப்பட்டதாக, டில்லி சட்டம் ஒழுங்கு பிரிவு சிறப்பு கமிஷனர் தேவேஷ் ஸ்ரீவாஸ்தவா தெரிவித்தார்.
இந்த வழக்கு குறித்து, போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.