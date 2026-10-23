கிஷன்கர் கார் மார்க்கெட்டில் துப்பாக்கியால் சுட்டுக்கொலை
கிஷன்கர் கார் மார்க்கெட்டில் துப்பாக்கியால் சுட்டுக்கொலை
ADDED : அக் 23, 2026 07:58 PM
புதுடில்லி: தென்மேற்கு டில்லியில், நேற்று அதிகாலை துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொலை செய்யப்பட்ட நபர் குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
கிஷன்-கர் கம்யூனிட்டி சென்டர் அருகே, கார் மார்க்கெட்டில் நேற்று அதிகாலை, 1:00 மணிக்கு ஒருவர் துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டு ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்தார். தகவல் அறிந்து, கிஷன்கர் போலீசார் விரைந்து வந்தனர். ரத்த வெள்ளத்தில் துடித்துக் கொண்டிருந்தவரை மீட்டு, அருகில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். பரிசோதனை செய்த டாக்டர்கள், அவர் ஏற்கனவே இறந்து விட்டதை உறுதி செய்தனர்.
சம்பவ இடத்தில் தடயவியல் நிபுணர்கள் ஆய்வு நடத்தி, தடயங்களை சேகரித்தனர். அந்தப் பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்புக் கேமராக்களில் பதிவாகியுள்ள காட்சிகளை ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். கொலையாளியை பிடிக்கவும், கொலை செய்யப்பட்டவர் யார்? என்பதை அறியவும் தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.