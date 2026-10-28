கேரள நீதிபதி மகன் கார் விபத்து வழக்கு கொச்சி போலீஸ் கமிஷனர் இடமாற்றம்
கேரள நீதிபதி மகன் கார் விபத்து வழக்கு கொச்சி போலீஸ் கமிஷனர் இடமாற்றம்
ADDED : அக் 28, 2026 07:12 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:12 PM
திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில், மாவட்ட நீதிபதியின் 17 வயது மகன் அதிவேகமாக காரை ஓட்டி இடித்து ஒருவர் உயிரிழந்த வழக்கு விசாரணையில் குளறுபடிகள் இருந்ததாக சர்ச்சை எழுந்த நிலையில், கொச்சி போலீஸ் கமிஷனர் காளிராஜ் மகேஷ் குமார் நேற்று இடமாற்றம் செய்யப்பட்டார்.
கேரளாவின் கொச்சியில் உள்ள மாஞ்சாலி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஜெயபாலகிருஷ்ணன், 55. செராநல்லூரில் சாலையோர உணவுக் கடை நடத்தி வந்தார். கடந்த 25ம் தேதி அதிகாலை இரு சக்கர வாகனத்தில் வீடு திரும்பினார். மாரப்பரம்பு பகுதியில், அதிவேகமாக வந்த, ‘மெர்சிடிஸ் பென்ஸ்’ கார், கட்டுப்பாட்டை இழந்து இரு சக்கர வாகனத்தின் மீது மோதியதில் சம்பவ இடத்திலேயே ஜெயபாலகிருஷ்ணன் உயிரிழந்தார்.
விசாரணையில், விபத்து ஏற்படுத்திய கார், மாவட்ட நீதிபதி ஒருவரின் பெயரில் பதிவாகியிருந்ததும், காரை இயக்கி விபத்து ஏற்படுத்தியது அவரது 17 வயது மகன் என்றும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து, வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார், உடனடியாக ஜாமினில் விடுவித்து சிறுவனை அனுப்பி வைத்தனர். உயிரிழந்த ஜெயபாலகிருஷ்ணனின் குடும்பத்தினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதை அடுத்து, சிறுவன் மீண்டும் கைது செய்யப்பட்டார்.
சிறார் நீதி வாரியம் முன் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட அவர், மீண்டும் ஜாமினில் விடுவிக்கப்பட்டார். கேரள உயர் நீதிமன்ற உத்தரவை அடுத்து, சிறுவனின் தந்தையான நீதிபதி மீதும் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்த விபத்து குறித்து விசாரிக்க, சிறப்பு புலனாய்வு குழு அமைக்கப்பட்டது. இந்த வழக்கில், போலீசார் அலட்சியமாக செயல்பட்டதாகவும், நீதிபதி தந்த அழுத்தம் காரணமாக, அவரின் மகனை விடுவித்தாகவும் புகார் எழுந்தது.
அதிகாலை 2:30 மணிக்கு விபத்து நடந்த நிலையில், ஆறு மணி நேரத்துக்கு பின்னரே முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டதாகவும், தொடக்கம் முதலே நீதிபதிக்கு ஆதரவாக போலீசார் செயல்பட்டதாகவும் ஜெயபாலகிருஷ்ணனின் குடும்பத்தினர் குற்றஞ்சாட்டினர். இதையடுத்து, இந்த விவகாரம் தொடர்பாக, கடந்த 26ல் நான்கு போலீசார் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டனர்.
இந்நிலையில், கொச்சி போலீஸ் கமிஷனராக இருந்த காளிராஜ் மகேஷ் குமார் நேற்று இடமாற்றம் செய்யப்பட்டார். வழக்கு விசாரணையில் ஏற்பட்ட குளறுபடி காரணமாகவே, இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக போலீஸ் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. அவருக்கு பதிலாக, தெற்கு மண்டல போலீஸ் ஐ.ஜி.,யாக இருந்த நிஷாந்தினி கொச்சி கமிஷனராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.