ADDED : நவ 18, 2026 06:54 PM
ஸ்ரீநகர்: காஷ்மீரில் பதுங்கியிருந்து பாதுகாப்பு படையினர் மீது தாக்குதல் நடத்தி வந்த லஷ்கர் – இ – தொய்பா பயங்கரவாத அமைப்பைச் சேர்ந்த முக்கிய பயங்கரவாதியை இன்று (நவ.,18), ராணுவத்தினர் சுட்டுக்கொன்றனர்.
ஜம்மு – காஷ்மீரில், கடந்த சில நாட்களாக பயங்கரவாதிகளுக்கும் பாதுகாப்பு படையினருக்கும் இடையே மோதல் நடந்து வருகிறது. 11ம் தேதி, குல்காம் மாவட்டத்தில் பயங்கவராதிகள் நடத்திய தாக்குதலில் மூன்று சி.ஆர்.பி.எப்., வீரர்கள் காயமடைந்தனர்.
இந்த தாக்குதலில் லஷ்கர் – இ – தொய்பா பயங்கரவாதிகளான லத்தீப் பட் மற்றும் அவரது கூட்டாளி உமர் நிசார் தார் ஆகியோர் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. அவர்களை ஒழிக்கும் நடவடிக்கையை பாதுகாப்பு படையினர் தொடங்கினர்.
இந்த தேடுதல் வேட்டையில் உமர் 16ம் தேதி கொல்லப்பட்டார். மற்றொரு பயங்கரவாதியான லத்தீப் பட் தப்பினார். இந்நிலையில், ரகசிய தகவலின் அடிப்படையில், இன்று அதிகாலை போலீசாரும் ராணுவத்தினரும் குல்காம் மாவட்டம் தேவ்சர் பகுதியில் உள்ள ஜங்கல்போரா கிராமத்தில் தேடுதல் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டனர்.
அங்கு மசூதி ஒன்றில் லத்தீப் பட் பதுங்கியிருப்பது தெரியவந்தது. மத வழிபாட்டிடம் என்பதால் மசூதி உள்ளே செல்லாத ராணுவத்தினர், மொபைல் போன் ஒன்றை உள்ளே தூக்கி போட்டு, அதில் வீடியோ அழைப்பு மேற்கொண்டு சரணடையும் படி கோரினர்.
இந்த பேச்சு நீண்ட நேரம் நீடித்தது. ஆனாலும் சரணடைய மறுத்து, பாதுகாப்பு படையினரை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்டார். இதையடுத்து, வேறு வழியின்றி பயங்கரவாதி லத்தீப், சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார். இது தொடர்பான வீடியோவும் வெளியாகி உள்ளது.