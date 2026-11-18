தலைமை நீதிபதியை விமர்சித்த வழக்கறிஞர் அதிரடி வெளியேற்றம்
தலைமை நீதிபதியை விமர்சித்த வழக்கறிஞர் அதிரடி வெளியேற்றம்
UPDATED : நவ 18, 2026 12:04 AM
ADDED : நவ 18, 2026 12:04 AM
புதுடில்லி: ‘தலைமை நீதிபதி பதவிக்கு தகுதியற்றவர்’ என, உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த்தை விமர்சித்த வழக்கறிஞர் நீதிமன்ற அறையில் இருந்து வலுக்கட்டாயமாக வெளியேற்றப்பட்டார்.
உச்ச நீதிமன்றத்தில் நேற்று முன் தினம் மதியம், 2:00 மணிக்கு தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், நீதிபதிகள் ஜோய்மல்யா பக் ஷி, மோகனா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் ஒரு வழக்கறிஞர் ஆஜரானார். அவர், தன் மீதான நீதிமன்ற அவமதிப்பு மனுவை கடந்த 2ம் தேதி தலைமை நீதிபதி அலுவலகத்தில் சமர்ப்பித்ததாகவும், இதுவரை எந்த பதிலும் வரவில்லை; எனவே இந்த வழக்கை அவசர வழக்காக விசாரிக்க வேண்டும் என்றும் முறையிட்டார். அதற்கு தலைமை நீதிபதி, ‘‘மனுவை பரிசீலனை செய்யும் பணி நடப்பதால் சிறிது காத்திருங்கள்,’’ என்றார்.
இதனால் ஆவேசமடைந்த வழக்கறிஞர், ‘‘நீங்கள் அந்த நாற்காலியில் அமர தகுதியற்றவர்; உங்களிடம் நேர்மை இல்லை,’’ என, தலைமை நீதிபதியை குற்றஞ்சாட்டினார்.
பின்னர், அந்த வழக்கறிஞர் காவலர்களால் நீதிமன்றத்தில் இருந்து வலுக்கட்டாயமாக வெளியேற்றப்பட்டார்.