போலி வீடியோ பகிர்ந்த வக்கீல் பிரசாந்த் பூஷன் மீது போலீசார் வழக்கு
போலி வீடியோ பகிர்ந்த வக்கீல் பிரசாந்த் பூஷன் மீது போலீசார் வழக்கு
UPDATED : நவ 04, 2026 07:35 PM
ADDED : நவ 04, 2026 07:33 PM
புதுடில்லி: ரஷ்ய வெளியுறவு அமைச்சர் செர்ஜி லாவ்ரோ, இந்தியாவுக்கு எதிரான கருத்துகளை சொல்வது போன்ற போலி வீடியோவை சமூக வலைதளத்தில் பகிர்ந்ததாக, உச்ச நீதிமன்ற மூத்த வழக்கறிஞர் பிரசாந்த் பூஷண் மீது டில்லி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
ரஷ்ய வெளியுறவு அமைச்சர் செர்ஜி லாவ்ரோவ், இந்தியாவின் உள்விவகாரங்கள் மற்றும் ரஷ்யாவிடம் இருந்து இந்தியா கச்சா எண்ணெய் வாங்குவது குறித்து விமர்சித்து பேசியதாக சமூக வலைதளங்களில் வீடியோ பரவியது.
ஆனால், அந்த வீடியோ செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம் வாயிலாக போலியாக உருவாக்கப்பட்டது என, மத்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் ஏற்கனவே உண்மைத் தன்மையை சரிபார்த்து தெரிவித்திருந்தது.
இந்நிலையில், இந்த போலி வீடியோவை பிரசாந்த் பூஷனின் சமூக வலைதளமான, ‘எக்ஸ்’ பக்கத்தில் நேற்று பகிர்ந்திருந்தார்.
இதை கவனித்த டில்லி சைபர் பிரிவு போலீசார், பிரசாந்த் பூஷன் மீது பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிந்தனர். சமூக வலைதளங்களில் முதலில் அந்த வீடியோவை வெளியிட்டது யார் என்பது குறித்தும் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.