போலீஸ் நிலைய படுக்கையில் வக்கீல் ஏ.எஸ்.ஐ., மீது பாய்ந்தது நடவடிக்கை
போலீஸ் நிலைய படுக்கையில் வக்கீல் ஏ.எஸ்.ஐ., மீது பாய்ந்தது நடவடிக்கை
UPDATED : நவ 16, 2026 04:56 PM
ADDED : நவ 16, 2026 04:54 PM
புதுடில்லி: போலீஸ் நிலையத்தில் ஒரு படுக்கையில் வக்கீல் ஒருவர் ஓய்வெடுத்தது தொடர்பான வீடியோ பரவியதை அடுத்து, அந்த நிலையத்தின் துணை எஸ்.ஐ., சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார்.
கிழக்கு டில்லியில் உள்ள பர்ஷ் பஜார் போலீஸ் நிலையத்தில், ஏ.எஸ்.ஐ.,யாக பணியாற்றியவர் பரத். இவருக்கும், வழக்கறிஞர் ஒருவருக்கும் முன்பே நல்ல பழக்கம் இருந்தது. சம்பவத்தன்று, பர்ஷ் பஜார் நிலையத்திற்கு வந்த வழக்கறிஞர், உடல் நிலை சரியில்லை என்று கூறி, சிறிது நேரம் ஓய்வெடுக்க ஏ.எஸ்.ஐ., பரத்திடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளார். இதற்கு பரத் அனுமதித்துள்ளார்.
போலீஸ் நிலையத்திற்குள் இருந்த படுக்கையில், படுத்து ஓய்வெடுத்த வழக்கறிஞர் அதை வீடியோ எடுத்துள்ளார். இந்த வீடியோ சமூக வலை தளங்களில் வேகமாக பரவியது. இது தொடர்பாக, மாவட்ட துணை ஆணையர் ஆர்.பி.மீனா விசாரணை நடத்தினார்.
இதையடுத்து, ஏ.எஸ்.ஐ., பரத், சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டு, மாவட்ட காவல் பிரிவுக்கு மாற்றப்பட்டார். இதைத் தொடர்ந்து, மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து போலீஸ் அதிகாரிகள் மற்றும் பணியாளர்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டும் என்றும், அங்கீகரிக்கப்படாத நபர்கள், தங்கள் தனிப்பட்ட இடங்களிலோ அல்லது அலுவலக அறைகளிலோ நுழைய அனுமதிக்க கூடாது என்று சுற்றறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.