தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்தை விமர்சித்த வழக்கறிஞர்; அதிரடியாக வெளியேற்றம்
தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்தை விமர்சித்த வழக்கறிஞர்; அதிரடியாக வெளியேற்றம்
ADDED : நவ 16, 2026 10:46 PM
ADDED : நவ 16, 2026 10:46 PM
நமது நிருபர்
உச்ச நீதிமன்றத்தில் இன்று (நவம்பர் 16) தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், நீதிபதிகள் ஜோய்மல்யா பக்சி, மோகனா அமர்வு முன் ஒரு வழக்கறிஞர் ஆஜரானார். அவர், தன் மீதான நீதிமன்ற அவமதிப்பு மனுவை கடந்த 2ல் தலைமை நீதிபதி அலுவலகத்தில் சமர்ப்பித்ததாகவும், இதுவரை எந்த பதிலும் வரவில்லை; எனவே இந்த வழக்கை அவசர வழக்காக விசாரிக்க வேண்டும் என்றும் முறையிட்டார்.
தலைமை நீதிபதி, ''மனுவை பரிசீலனை செய்யும் பணி நடப்பதால் சிறிது காத்திருங்கள்,'' என்றார். ஆவேசம் அடைந்த வழக்கறிஞர், ''நீங்கள் அந்த நாற்காலியில் அமரத் தகுதியற்றவர்; உங்களுக்கு அந்த நேர்மை இல்லை,'' என, தலைமை நீதிபதியை குற்றஞ்சாட்டினார்.
நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளின் நேரலை ஒளிபரப்பு உடனடியாக நிறுத்தப்பட்டது. அந்த வழக்கறிஞர் காவலர்களால் நீதிமன்றத்தில் இருந்து வலுக்கட்டாயமாக வெளியேற்றப்பட்டார். அவரது மோசமான நடத்தைக்காக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சில வழக்கறிஞர்கள் தலைமை நீதிபதியிடம் வலியுறுத்தினர்.
உச்ச நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகள் அவமதிக்கப்படுவது இது முதல் முறையல்ல. கடந்த ஜூலையில் பிரபல் பிரதாப் என்ற வழக்கறிஞர், நீதிபதிகளை அவமதிக்கும் வகையில் பேசினார்.
கடந்த 2025 அக்டோபரில் ராகேஷ் கிஷோர் என்ற வழக்கறிஞர் அப்போதைய தலைமை நீதிபதி கவாய் மீது செருப்பை வீச முயன்றார். நீதிபதி கவாய் தெரிவித்த கருத்துகளால் அதிருப்தி அடைந்த அவர் மீது குற்றவியல் அவமதிப்பு நடவடிக்கை எடுக்க அனுமதிக்கப்பட்டது. .