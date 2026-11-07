மஹாராஷ்டிராவில் சுகாதாரமின்றி செயல்பட்ட 105 உணவு நிறுவனங்களின் உரிமம் சஸ்பெண்ட்
மஹாராஷ்டிராவில் சுகாதாரமின்றி செயல்பட்ட 105 உணவு நிறுவனங்களின் உரிமம் சஸ்பெண்ட்
UPDATED : நவ 07, 2026 06:21 PM
ADDED : நவ 07, 2026 06:16 PM
மும்பை: மஹாராஷ்டிராவில், தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி, உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாகத்துறை நடத்திய அதிரடி சோதனையில், ‘பிளிங்கிட், ஜெப்டோ’ போன்ற முன்னணி நிறுவனங்கள் உட்பட 105 உணவு வணிக நிறுவனங்களின் உரிமங்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளன.
தீபாவளிப் பண்டிகை காலங்களில் இனிப்புகள், பலகாரங்கள் மற்றும் உணவுப் பொருட்களின் விற்பனை அதிகமாக இருக்கும் என்பதால், மக்களின் ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாக்கும் நோக்கில் மாநிலம் முழுதும் உள்ள உணவு தயாரிப்பு நிலையங்கள், இனிப்பு கடைகள், ஹோட்டல்கள், உணவகங்கள் மற்றும், ‘ஆன்லைன் டெலிவரி’ தளங்களான, ‘பிளிங்கிட், ஜெப்டோ’ போன்ற நிறுவனங்களிலும் சிறப்புச் சோதனை நடத்தப்பட்டன.
உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை கமிஷனர் துக்காராம் முண்டே தலைமையிலான அதிகாரிகள் கடந்த 4 மற்றும் 5ம் தேதிகளில் நடத்திய சோதனையில், உணவுப் பாதுகாப்புத் தரநிலைகள் பலவற்றில் குறைபாடுகள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. சமையல் மற்றும் உணவு சேமிப்புக் கிடங்குகளில் போதிய சுகாதாரம் இன்றி செயல்பட்டது; அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட அதிக செயற்கை நிறமிகளைப் பயன்படுத்தியது உள்ளிட்ட குறைபாடுகள் கண்டறியப்பட்டன.
இதையடுத்து மாநிலம் முழுதும் 105 உணவு வணிக நிறுவனங்களின் உரிமம் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்தச் சோதனையில், தரம் குறைந்த மற்றும் கலப்படம் செய்யப்பட்ட 39,485 கிலோ உணவுப் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதன் மொத்த மதிப்பு, 1.35 கோடி ரூபாய். இதுதவிர, கடும் சுகாதார குறைபாடுகள் கண்டறியப்பட்ட மும்பையின் புகழ்பெற்ற, ‘ராஜ்தானி பிரியாணி சென்டர்’ உட்பட ஏழு நிறுவனங்களின் உரிமங்களை உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாகத்துறை ரத்து செய்துள்ளது.
இதுகுறித்து உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாகத்துறை கமிஷனர் துக்காராம் முண்டே கூறுகையில், “நிறுவனங்களின் அளவு அல்லது பிராண்ட் முக்கியமல்ல; மக்களின் ஆரோக்கியத்தில் சமரசம் செய்யும் எந்தவொரு நிறுவனமாக இருந்தாலும் இரும்புக்கரம் கொண்டு ஒடுக்கப்படும். தற்காலிகமாக உரிமம் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட நிறுவனங்கள், தங்கள் குறைபாடுகளைச் சரிசெய்து மீண்டும் ஆய்வுக்கு உட்படுத்திய பின் வணிகத்தைத் தொடர முடியும்,” என்றார்.