பிரீமியர் லீக்கில் தக்க வைக்கப்பட்ட வீரர்கள் பட்டியல்; எந்தெந்த அணிகளில் எவ்வளவு தொகை? முழு விபரம்
பிரீமியர் லீக்கில் தக்க வைக்கப்பட்ட வீரர்கள் பட்டியல்; எந்தெந்த அணிகளில் எவ்வளவு தொகை? முழு விபரம்
ADDED : நவ 18, 2026 09:47 AM
ADDED : நவ 18, 2026 09:47 AM
மும்பை: அடுத்தாண்டு நடக்கும் பிரீமியர் லீக் கிரிக்கெட் தொடருக்கான மினி ஏலம் டிசம்பர் மாதம் கொச்சியில் நடக்கிறது. இதையொட்டி, வீரர்கள் பரிமாற்றம் செய்யும் பணிகளை அனைத்து அணிகளும் முழு வீச்சில் செய்தன. தக்க வைக்கப்பட்ட வீரர்களின் பட்டியலை சமர்ப்பிப்பதற்கான கால அவகாசம் நிறைவடைந்த நிலையில், அனைத்து அணிகளின் வீரர்களின் பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது.
சென்னை அணியின் கேப்டன் தோனி ஓய்வை அறிவித்து விட்டதால், அவர் வெளியேற்றப்பட்ட வீரராக கருதப்படுகிறார்.
சென்னை அணி விபரம்
தக்க வைக்கப்பட்ட வீரர்கள்; ருத்துராஜ் கெயிக்வாட், சஞ்சு சாம்சன், ஆயுஷ் மாத்ரே, உர்வில் படேல், டிவால்ட் பிரேவிஷ், லியாம் லிவிங்ஸ்டன் (டிரேட்), எட்வர்ட்ஸ் (டிரேட்), அகீல் ஹூசேன், நூர் அகமது, கார்த்திக் ஷர்மா, ஷிவம் துபே, குர்ஜப்நீத் சிங், அன்சுல் கம்போஜ், சர்ப்ராஷ் கான், ஜேமி ஓவர்டன், முகேஷ் சவுத்ரி, ராகுல் சஹார், ராமகிருஷ்ணா கோஷ், ஸ்ரேயாஷ் கோபால்.
வெளியேற்றப்பட்ட வீரர்கள்; தோனி (ஓய்வு), பிரசாந்த் வீர், ஸ்பென்சார் ஜான்சன், ஆகாஷ் மத்வால், அமன் கான், டியன் போரெஸ்டர், குல்திப் யாதவ், நோரன்ஹா, மேட் ஹென்றி, மேட் ஷார்ட், ஜாக் போகெஸ்,
ஏலத்தில் பங்கேற்க வைத்திருக்கும் தொகை; ரூ.28.05 கோடி
எடுக்க வேண்டிய வீரர்கள் எண்ணிக்கை; மொத்தம் 6 (2 வெளிநாட்டு வீரர்கள்)
பெங்களூரூ அணி விபரம்
தக்கவைக்கப்பட்ட வீரர்கள்: ரஜத் பட்டிதார், விராட் கோலி, ஜித்தேஷ் சர்மா, புவனேஷ்வர் குமார், க்ருணால் பாண்டியா, ஜோஷ் ஹேசில்வுட், பில் சால்ட், டிம் டேவிட், ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட், தேவ்தத் படிக்கல், நுவான் துஷாரா, வெங்கடேஷ் ஐயர், ஜேக்கப் டபி, ஜோர்டான் காக்ஸ், ரசிக் தார், சுயாஷ் சர்மா, விக்கி ஓஸ்ட்வால், அபிநந்தன் சிங், கனிஷ்க் சவுகான், யாஷ் தயாள்.
விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்கள்: ஜேக்கப் பெத்தல், ரிச்சர்ட் க்ளீசன், மங்கேஷ் யாதவ், விஹான் மல்ஹோத்ரா, சாத்விக் தேஸ்வால், ஸ்வப்னில் சிங்.
ஏலத்தில் பங்கேற்க வைத்திருக்கும் தொகை: ரூ.14.15 கோடி
எடுக்க வேண்டிய வீரர்கள் எண்ணிக்கை : மொத்தம் 5 (ஒரு வெளிநாட்டு வீரர் )
மும்பை அணி விபரம்
தக்கவைக்கப்பட்ட வீரர்கள்: ரோகித் சர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, திலக் வர்மா, நமன் திர், அர்ஷ்தீப் சிங் (டிரேட்), கார்பின் போஷ், மிட்செல் சாண்ட்னர், ஷெர்பேன் ருதர்போர்ட், வில் ஜாக்ஸ், ரியான் ரிக்கிள்டன், குயின்டன் டி காக், ஷர்துல் தாகூர், அஸ்வானி குமார், ராஜ் அங்கத் பாவா, ரகு சர்மா.
விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்கள்: ட்ரென்ட் போல்ட், தீபக் சஹார், ஏ.எம். கஜன்பர், அதர்வா அன்கோலேகர், கேசவ் மகாராஜ், முகமது இத்ஹார், தன்ஷ் மலேவார், மயங்க் மார்க்கண்டே, மயங்க் ராவத், கிரிஷ் பகத், மாகிபால் லோம்ரோர், ராபின் மின்ஸ், ருச்சித் அஹிர்.
ஏலத்தில் பங்கேற்க வைத்திருக்கும் தொகை: ரூ.32.6 கோடி
எடுக்க வேண்டிய வீரர்கள் எண்ணிக்கை : மொத்தம் 9 (2வெளிநாட்டு வீரர்கள் )
லக்னோ அணி விபரம்
தக்கவைக்கப்பட்ட வீரர்கள்; அப்துல் சமத், மார்க்ரம், ஆகாஷ் சிங், அக்ஷத் ரகுவன்ஷி, அர்ஜுன் டெண்டுல்கர், அர்ஷின் குல்கர்னி, ஆயுஷ் பதோனி, திக்வேஷ் ரதி, ஜோஷ் இங்லிஸ், குல்தீப் யாதவ் (டிரேட்), மயங்க் யாதவ், மிட்செல் மார்ஷ், மொஹ்சின் கான், முகுல் சவுத்ரி, நிக்கோலஸ் பூரன், பிரின்ஸ் யாதவ், சாம் கரன் (டிரேட்), ஷாபாஸ் அகமது.
விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்கள் ; ஆவேஷ் கான், மேத்யூ பிரீட்ஸ்கே, ஹசரங்கா, ஜார்ஜ் லிண்டே, அன்ரிச் நார்ட்ஜே, நமன் திவாரி, ஹிம்மத் சிங்.
ஏலத்தில் பங்கேற்க வைத்திருக்கும் தொகை; ரூ.47.45 கோடி
எடுக்க வேண்டிய வீரர்கள் எண்ணிக்கை; மொத்தம் 7 (3 வெளிநாட்டு வீரர்கள்)
ஹைதராபாத் அணி விபரம்
தக்கவைக்கப்பட்ட வீரர்கள்: பாட் கம்மின்ஸ், அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன், கிளாசென், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, பிரைடன் கார்ஸ், சலில் அரோரா, அனிகேத் வர்மா, ஹர்ஷ் துபே, ஸ்மரன் ரவிச்சந்திரன், பிரபுல் ஹிங்கே, சாகிப் ஹுசைன், ஷிவாங் குமார், கிரெய்ன்ஸ் புலேத்ரா, எஷான் மலிங்கா, நடராஜன் (டிரேட்), நாதன் எல்லிஸ் (டிரேட்), கலீல் அகமது (டிரேட்).
விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்கள்: டிராவிஸ் ஹெட், ஜெய்தேவ் உனட்கட், ஜெரால்ட் கோட்ஸி, தில்ஷான் மதுஷங்க, டேவிட் பெய்ன், அமித் குமார், கமிந்து மெண்டிஸ், ஓம்கார் தர்மலே, அம்பரீஷ், சிவம் மாவி.
ஏலத்தில் பங்கேற்க வைத்திருக்கும் தொகை; ரூ.40.15 கோடி
எடுக்க வேண்டிய வீரர்கள் எண்ணிக்கை; மொத்தம் 7 (3 வெளிநாட்டு வீரர்கள்)
பஞ்சாப் அணி விபரம்
தக்கவைக்கப்பட்ட வீரர்கள்: ஷ்ரேயாஸ் ஐயர், மார்கஸ் ஸ்டோய்னிஸ், ஹர்திக் பாண்டியா (டிரேட்), மார்கோ யான்சன், ஷஷாங்க் சிங், பிரப்சிம்ரன் சிங், பிரியான்ஷ் ஆர்யா, யுஸ்வேந்திர சாஹல், அஸ்மதுல்லா ஓமர்சாய், விஷ்ணு வினோத், சேவியர் பார்ட்லெட், விஜய்குமார் வைஷாக், யாஷ் தாக்கூர், கூப்பர் கோனொலி, முஷீர் கான், பென் துவார்ஷுயிஸ், ஹர்பிரீத் பிரார், சூர்யன்ஷ் ஷெட்ஜ், ஹர்னூர் சிங்.
விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்கள்: நேஹல் வதேரா, பெர்குசன், பைலா அவினாஷ், மிட்செல் ஓவன், பிரவீன் துபே, விஷால் நிஷாத்.
ஏலத்தில் பங்கேற்க வைத்திருக்கும் தொகை; ரூ.18.6 கோடி
எடுக்க வேண்டிய வீரர்கள் எண்ணிக்கை; மொத்தம் 6 (2 வெளிநாட்டு வீரர்கள்)
ராஜஸ்தான் அணி விபரம்
தக்கவைக்கப்பட்ட வீரர்கள்: அமன் ராவ் பேராலா, பிரிஜேஷ் சர்மா, தசுன் ஷானகா, துருவ் ஜூரல், டொனோவன் பெரீரா, ஜோப்ரா ஆர்ச்சர், லுவான்-ட்ரே பிரிட்டோரியஸ், மணிமாறன் சித்தார்த் (டிரேட்), முகமது ஷமி (டிரேட்), நாண்ட்ரே பர்கர், ரவி பிஷ்னோய், ரவீந்திர ஜடேஜா, ரியான் பராக், சந்தீப் சர்மா, சுபம் துபே, சுஷாந்த் மிஸ்ரா, வைபவ் சூர்யவன்ஷி, யாஷ் ராஜ் புஞ்சா, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால்.
விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்கள்: ஆடம் மில்னே, இமான்ஜோத் சாஹல், குல்தீப் சென், குவேனா மபாகா, ரவி சிங், ஷிம்ரோன் ஹெட்மையர், துஷார் தேஷ்பாண்டே, விக்னேஷ் புத்தூர், யுத்வீர் சிங் சரக்.
ஏலத்தில் பங்கேற்க வைத்திருக்கும் தொகை; ரூ.27.05 கோடி
எடுக்க வேண்டிய வீரர்கள் எண்ணிக்கை; மொத்தம் 6 (3 வெளிநாட்டு வீரர்கள்)
டில்லி அணி விபரம்
தக்கவைக்கப்பட்ட வீரர்கள்: அசுதோஷ் சர்மா, மாதவ் திவாரி, விப்ராஜ் நிகாம், ஆகிப் நபி, முகேஷ் குமார், ஜீஷன் அன்சாரி (டிரேட்), அக்சர் படேல், பிரித்வி ஷா, டேவிட் மில்லர், ரிஷப் பந்த் (டிரேட்), கே.எல். ராகுல், சமீர் ரிஸ்வி, கைல் ஜேமிசன், திரிபுராண விஜய், லுங்கி இங்கிடி, டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ்.
விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்கள்: மிட்செல் ஸ்டார்க், நிதிஷ் ராணா, அபிஷேக் போரல், பதும் நிஸ்ஸங்க, கருண் நாயர், சாஹில் பராக், அஜய் மண்டல், ரெஹான் அகமது, துஷ்மந்த சமீரா.
ஏலத்தில் பங்கேற்க வைத்திருக்கும் தொகை; ரூ.39.05கோடி
எடுக்க வேண்டிய வீரர்கள் எண்ணிக்கை; மொத்தம் 9 (4 வெளிநாட்டு வீரர்கள்)
குஜராத் அணி விபரம்
தக்கவைக்கப்பட்ட வீரர்கள்: அனுஜ் ராவத், ககிசோ ரபாடா, ராகுல் திவேதியா, அசோக் சர்மா, குமார் குஷாக்ரா, ரஷித் கான், கிளென் பிலிப்ஸ், மானவ் சுதார், சாய் சுதர்சன், குர்னூர் பிரார், முகமது சிராஜ், சுப்மன் கில், ஹர்ஷல் படேல் (டிரேட்), அர்ஷத் கான், டாம் பான்டன், ஜேசன் ஹோல்டர், நிஷாந்த் சிந்து, வாஷிங்டன் சுந்தர், ஜெயந்த் யாதவ், பிரசித் கிருஷ்ணா, ஜோஸ் பட்லர், சாய் கிஷோர்.
விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்கள்: ஷாருக்கான், இஷாந்த் சர்மா, லூக் வுட், குல்வந்த் கெஜ்ரோலியா, கானர் எஸ்டெர்ஹுய்சன், பிருத்விராஜ் யர்ரா.
ஏலத்தில் பங்கேற்க வைத்திருக்கும் தொகை; ரூ.8.75 கோடி
எடுக்க வேண்டிய வீரர்கள் எண்ணிக்கை; மொத்தம் 3 (2 வெளிநாட்டு வீரர்கள்)
கோல்கத்தா அணி விபரம்
தக்கவைக்கப்பட்ட வீரர்கள்: அனுகுல் ராய், அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி, கேமரூன் கிரீன், பின் ஆலன், ஹர்ஷித் ராணா, கார்த்திக் தியாகி, மனிஷ் பாண்டே, பிரசாந்த் சோலங்கி, ரமன்தீப் சிங், ரிங்கு சிங், ரோவ்மன் பவல், சார்த்தக் ரஞ்சன், சவுரப் துபே, சுனில் நரைன், டிம் சீபர்ட், வைபவ் அரோரா, வருண் சக்கரவர்த்தி.
விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்கள்: அஜிங்க்யா ரஹானே (ஓய்வு), ஆகாஷ் தீப், பிளெஸ்ஸிங் முசரபானி, தக்ஷ் கம்ரா, லுவ்னித் சிசோடியா, மதீஷா பதிரனா, முஸ்தபிசுர் ரஹ்மான், நவ்தீப் சைனி, ரச்சின் ரவீந்திரா, ராகுல் திரிபாதி, தேஜஸ்வி சிங், உம்ரான் மாலிக்.
ஏலத்தில் பங்கேற்க வைத்திருக்கும் தொகை; ரூ.41.65 கோடி
எடுக்க வேண்டிய வீரர்கள் எண்ணிக்கை; மொத்தம் 8 (3 வெளிநாட்டு வீரர்கள்)