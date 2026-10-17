தீயணைப்பு துறையில் ஒருங்கிணைந்த கட்டுபாட்டு அறை அமைக்க துணைநிலை கவர்னர் தரஞ்ஜித் சிங் உத்தரவு
தீயணைப்பு துறையில் ஒருங்கிணைந்த கட்டுபாட்டு அறை அமைக்க துணைநிலை கவர்னர் தரஞ்ஜித் சிங் உத்தரவு
UPDATED : அக் 17, 2026 06:21 PM
ADDED : அக் 17, 2026 06:18 PM
புதுடில்லி: தீ விபத்து உள்ளிட்ட அவசர கால உதவிக்காக ஒருங்கிணைந்த கட்டுப்பாட்டு அறை அமைக்க துணைநிலை கவர்னர் தரஞ்ஜித் சிங் சாந்து உத்தரவிட்டுள்ளார்.
டில்லி தீயணைப்புத் துறையின் செயல்பாடுகள் குறித்த ஆய்வுக்கூட்டம், துணைநிலை கவர்னர் தரஞ்ஜித் சிங் சாந்து தலைமையில் நடந்தது. டில்லி உள்துறை அமைச்சர் ஆஷிஷ் சூட், தீயணைப்பு மற்றும் வனத்துறை அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.
இந்தக் கூட்டத்தில், கவர்னர் தரஞ்ஜித் சிங் சாந்து பேசியதாவது:
கடந்த, 2025- – 2026ம் நிதியாண்டில் டில்லி தீயணைப்பு துறைக்கு, மொத்தம் 36,877 அவசர அழைப்புகள் வந்துள்ளன. அதில், 55 சதவீதம் அழைப்புகள் தீ விபத்து தொடர்பானவை. இது, கடந்த ஆறு ஆண்டுகளில் பதிவாகியுள்ள மிக அதிக எண்ணிக்கையாக உள்ளது.
மேலும், 99 சதவீத தீ விபத்துக்கள், முறையான தீ தடுப்பு பாதுகாப்பு சான்றிதழ்கள் இல்லாத இடங்களிலேயே ஏற்பட்டுள்ளன. அதில் பெரும்பாலானவை அங்கீகரிக்கப்படாத குடியிருப்புகளில் ஏற்பட்டவை. ஆபத்தில் சிக்கிய விலங்குகள் மற்றும் பறவைகளை மீட்கவும், மக்கள் தீயணைப்பு துறையை அழைத்துள்ளனர்.
டில்லி மாஸ்டர் பிளான்படி, 120 தீயணைப்பு நிலையங்கள் இருக்க வேண்டும். ஆனால், 71 நிலையங்களே இருக்கின்றன. புதிய தீயணைப்பு நிலையங்களை விரைவாக அமைக்க வேண்டும். தீயணைப்புத் துறையில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்ப, விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அதிக அபாயம் உள்ள, மக்கள் அடர்த்தி மிகுந்த மற்றும் வேகமாக வளர்ந்து வரும் பகுதிகளில், புதிய தீயணைப்பு நிலையங்களை விரைவில் அமைக்க வேண்டும். அதற்கான இடங்களை கண்டறிந்து ஒப்படைக்க, சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் உடனடியாக பணிகளை தொடங்க வேண்டும்.
ஏற்கனவே, 23 புதிய தீயணைப்பு நிலையங்கள் அமைக்க இடங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு, தீயணைப்புத் துறையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளன. மீதமுள்ள 27 நிலையங்களுக்கு தேவையான இடத்தை போர்க்கால அடிப்படையில் தேர்வு செய்ய வேண்டும்.
அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட அதிக மின்சாரத்தை பயன்படுத்துதல், எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய பொருட்கள் இருப்பு வைப்பது ஆகியவற்றாலும் தீ விபத்துகள் ஏற்படுகின்றன. மாணவர்கள், குடியிருப்போர் நலச் சங்கங்கள், வியாபாரிகள் சங்கம் உள்ளிட்ட சமூகத்தின் அனைத்துப் பிரிவினரையும் உள்ளடக்கி, தொடர்ச்சியான விழிப்புணர்வு பிரசாரத்தை வனத்துறை செய்ய வேண்டும்.
வாகனங்களைக் கண்காணிக்கும் மற்றும் நிகழ்நேர சம்பவத்தை வழங்கும் ஒருங்கிணைந்த கட்டுப்பாட்டு மையம் அமைக்க வேண்டும். தகவல் தொடர்பு தடைகளை சீரமைக்கவும், தீயணைப்பு துறை கட்டுப்பாட்டு அறைக்கும் சம்பவ இடங்களுக்கும் இடையிலான இணைப்பை வலுப்படுத்தவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். விபத்து ஏற்பட்ட பகுதிக்கு தீயணைப்பு வாகனங்கள் தடையின்றி செல்ல, டில்லி மாநகர போலீசின் போக்குவரத்து பிரிவுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.