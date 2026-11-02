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போபால்: மத்தியப் பிரதேச மாநிலம் போபாலில் நரேந்திர சாகு (35) என்ற நபர், தாய் - சரஸ்வதி சாகு (50), மனைவி - சோமலதா சாகு (29), மகள் - கிருதி சாகு (10), மகன் - குஷ் சாகு (6) ஆகிய நான்கு பேரை கொன்றுவிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார். இவரது உடல், சோப்ரா கலான் பகுதியில் உள்ள ரயில் தண்டவாளத்தில் மீட்கப்பட்டுள்ளது.
தனது குடும்பத்தினரை கூர்மையான ஆயுதத்தால் கழுத்தை அறுத்துக் கொலை செய்ததாகப் போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர்.
நரேந்திர சாகு உணவகம் ஒன்றை நடத்தி வந்ததாகவும், அது நஷ்டமடைந்து கடன்பிரச்னை ஏற்பட்டதால் கடந்த சில நாட்களாக மிகுந்த மன உளைச்சலில் இருந்ததாகவும் விசாரணையில் தெரிய வந்தது. போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
மத்திய பிரதேச இளைஞர் விபரீத முடிவு; குடும்பத்தினர் நான்கு பேரை கொன்று விட்டு தற்கொலை
மத்திய பிரதேச இளைஞர் விபரீத முடிவு; குடும்பத்தினர் நான்கு பேரை கொன்று விட்டு தற்கொலை
ADDED : நவ 02, 2026 05:53 PM
ADDED : நவ 02, 2026 05:53 PM
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போபால்: மத்தியப் பிரதேச மாநிலம் போபாலில் நரேந்திர சாகு (35) என்ற நபர், தாய் - சரஸ்வதி சாகு (50), மனைவி - சோமலதா சாகு (29), மகள் - கிருதி சாகு (10), மகன் - குஷ் சாகு (6) ஆகிய நான்கு பேரை கொன்றுவிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார். இவரது உடல், சோப்ரா கலான் பகுதியில் உள்ள ரயில் தண்டவாளத்தில் மீட்கப்பட்டுள்ளது.
தனது குடும்பத்தினரை கூர்மையான ஆயுதத்தால் கழுத்தை அறுத்துக் கொலை செய்ததாகப் போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர்.
நரேந்திர சாகு உணவகம் ஒன்றை நடத்தி வந்ததாகவும், அது நஷ்டமடைந்து கடன்பிரச்னை ஏற்பட்டதால் கடந்த சில நாட்களாக மிகுந்த மன உளைச்சலில் இருந்ததாகவும் விசாரணையில் தெரிய வந்தது. போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.