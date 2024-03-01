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வாட்ச் திருடிய மாணவர் மீது எச்சில் துப்பிய மதரசா ஆசிரியர்

வாட்ச் திருடிய மாணவர் மீது எச்சில் துப்பிய மதரசா ஆசிரியர்

ADDED : மார் 01, 2024 11:23 PM

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ADDED : மார் 01, 2024 11:23 PM

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அவுரங்காபாத்: மஹாராஷ்டிராவில், 100 ரூபாய் மதிப்புள்ள வாட்சை திருடிய குற்றத்திற்காக, மதரசா மாணவரை, அங்குள்ள ஆசிரியர் மற்றும் சக மாணவர்கள் அடித்து உதைத்ததுடன் எச்சில் துப்பிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மஹாராஷ்டிரா மாநிலம் சத்ரபதி சாம்பாஜி நகர் என்றழைக்கப்படும் அவுரங்காபாதில், ஜாமியா உலும் மதரசா எனப்படும் இஸ்லாமிய மத போதனை பள்ளி உள்ளது.

இங்கு குஜராத் மாநிலம் சூரத்தைச் சேர்ந்த, 16 வயது மாணவர் உட்பட பலர் தங்கி படித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் சூரத் மாணவர், மதரசா அருகேயுள்ள கடையில் இருந்து, 100 ரூபாய் மதிப்புள்ள வாட்சை திருடியுள்ளார்.

இது தொடர்பான காட்சி அங்குள்ள கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவாகியிருந்தது. திருட்டு குறித்து கடைக்காரர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், போலீசார் விசாரணை நடத்தியதில் சூரத் மாணவரிடம் இருந்து வாட்ச் மீட்கப்பட்டது.

இந்நிலையில் மதரசாவின் ஆசிரியர் மவுலானா சயீத் ஒமர் அலி, அந்த மாணவனை அரை நிர்வாணமாக்கி அடித்து உதைத்து எச்சில் துப்பினார். மேலும் அவனுடன் படிக்கும் சிறுவர்களையும், அவன் மீது எச்சில் துப்பவைத்து சரமாரியாக அடிக்கும்படி கூறினார்.

இந்த காட்சி சமூக வலைதளத்தில் வேகமாக பரவியது. இதைப் பார்த்த சிறுவனின் குடும்பத்தினர் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். இது தொடர்பாக மதரசா ஆசிரியர் மீது சிறார் பாதுகாப்பு சட்டத்தின் படி வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.

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