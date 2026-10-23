மஹா.,வில் ஸ்கூட்டரில் சென்றவர் பட்டப்பகலில் அடித்து கொலை
மஹா.,வில் ஸ்கூட்டரில் சென்றவர் பட்டப்பகலில் அடித்து கொலை
ADDED : அக் 23, 2026 08:32 PM
மும்பை: மஹாராஷ்டிராவில், பட்டப்பகலில் ஸ்கூட்டரில் சென்றவரை காரால் மோதி கீழே தள்ளிய பின் அவரை ஹாக்கி மட்டையால் அடித்து கொலை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மஹாராஷ்டிராவில் உள்ள சத்ரபதி சாம்பாஜி நகர் சிட்கோவில் உள்ள பஜ்ரங் சவுக் பகுதியில் நேற்று (அக்.,22) பண்டி தீக்ஷித் என்பவர் உடற்பயிற்சி கூடத்துக்கு சென்று விட்டு ஸ்கூட்டரில் வீடு திரும்பினார். அப்போது பின்னால் வந்த கார் அவரது ஸ்கூட்டர் மீது மோதியதில், துாக்கி வீசப்பட்டு படுகாயங்களுடன் உயிருக்கு போராடினார்.
அப்போது காரில் இருந்து கம்பி மற்றும் ஹாக்கி மட்டையுடன் இறங்கிய பவான் பிரஷார் என்பவர், தீக்ஷித்தை தலை மற்றும் முகத்தில் சரமாரியாக தாக்கினார். இதில் தீக்ஷித் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். பட்டப்பகலில் நடந்த இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பொருத்தப்பட்டுள்ள `சிசிடிவி’யில் பதிவாகியுள்ளது.
குற்றவாளி பிரஷார் போலீசில் சரணடைந்தார். முதற்கட்ட விசாரணையில், இருவருக்கும் இடையேயான முன் பகை அல்லது தொழில போட்டியால் இந்த கொலை நடந்திருக்கலாம் என போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர்.