வறட்சி நிவாரணத்தை திரும்ப அளியுங்கள் விவசாயிகளுக்கு மஹா., அமைச்சர் கோரிக்கை
வறட்சி நிவாரணத்தை திரும்ப அளியுங்கள் விவசாயிகளுக்கு மஹா., அமைச்சர் கோரிக்கை
UPDATED : நவ 08, 2026 05:42 PM
ADDED : நவ 08, 2026 05:36 PM
மும்பை: “மஹாராஷ்டிராவில், பொருளாதார ரீதியாக வசதியான விவசாயிகள், தங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட, 5 ஆயிரம் ரூபாய் வறட்சி நிவாரணத் தொகையை, தேவைப்படும் நபர்களுக்கு உதவும் வகையில் முதல்வரின் நிவாரண நிதிக்கு திரும்ப அளிக்க வேண்டும்,” என, மாநில பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை அமைச்சர் கிரீஷ் மஹாஜன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
மஹாராஷ்டிராவில் பா.ஜ.,வைச் சேர்ந்த முதல்வர் தேவேந்திர பட்னவிஸ் தலைமையில் கூட்டணி ஆட்சி நடக்கிறது. இங்கு, தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள தகுதியுள்ள விவசாயிகளுக்கு, தலா, 5 ஆயிரம் ரூபாய் முன்பண நிவாரணத்தை மாநில அரசு சமீபத்தில் அறிவித்தது.
இதைத்தொடர்ந்து, கடந்த 5ம் தேதி நிலவரப்படி, 87 லட்சத்திற்கும் அதிகமான விவசாயிகளுக்கு 4,372 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் மாநில அரசு வழங்கியுள்ளது.
இந்நிலையில் ஜல்கான் மாவட்டத்தின் ஜம்னேர் பகுதியில் அமைச்சர் மஹாஜன் கூறியதாவது:
எங்கள் பகுதியைச் சேர்ந்த, 50க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள், அரசு வழங்கிய நிவாரணத் தொகை தங்களுக்கு தேவையில்லை எனக்கூறி திரும்ப வழங்க முன் வந்தனர். தாங்கள் பொருளாதார ரீதியாக வசதியாகவும், வருமானத்திற்கு வேறு வழிகளைக் கொண்டிருப்பதாகவும் கூறி, நிவாரணத் தொகையை திரும்ப அளிப்பதாக தெரிவித்துள்ளனர்.
இதேபோல் பொருளாதார ரீதியாக வசதியான விவசாயிகளும், தங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட, 5 ஆயிரம் ரூபாயை, கஷ்டப்படும் விவசாயிகளுக்கு உதவும் வகையில், தாமாக முன்வந்து முதல்வரின் நிவாரண நிதிக்கு அளிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.