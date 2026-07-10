'மகாதேவ்' சூதாட்ட செயலி உரிமையாளர் ஓமனில் கைது
'மகாதேவ்' சூதாட்ட செயலி உரிமையாளர் ஓமனில் கைது
ADDED : ஜூலை 10, 2026 02:34 AM
ADDED : ஜூலை 10, 2026 02:34 AM
புதுடில்லி: புலனாய்வு அமைப்புகளால் ஆறு ஆண்டுகளாக தேடப்பட்டு வந்த, 'மகாதேவ்' சூதாட்ட செயலியின் உரிமையாளர் சவுரப் சந்திரகர், ஓமன் நாட்டில் நேற்று கைது செய்யப்பட்டார்.
சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த சவுரப் சந்திரகர் மற்றும் அவரது நண்பரான ரவி உப்பல் ஆகியோர், 2019ல் மேற்காசிய நாடான ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் சென்றனர். அங்குள்ள துபாயில் இருந்தபடி, 'மகாதேவ்' என்ற பெயரில் சூதாட்ட செ யலி ஒன்றை நடத்தினர்.
ரூ.6,000 கோடி கிரிக்கெட், டென்னிஸ் உள்ளிட்ட விளையாட்டுகள், தேர்தல் ஆகியவை தொடர்பாக பந்தயம் கட்டி, ஆன்லைன் சூதாட்டத்தை அவர்கள் நடத்தி வந்தனர்.
'டைகர் எக்ஸ்சேஞ்ச், கோல்ட் 365, லேசர் 247' என்ற பெயரிலும், இந்த சூதாட்ட தளங்கள் செயல்பட்டன. இதில், நம் நாட்டைச் சேர்ந்த லட்சக்கணக்கானோர் விளையாடி, தங்கள் பணத்தை இழந்தனர்.
மொத்தம் 6,000 கோடி ரூபாய் வரை இந்த செயலி வாயிலாக மோசடி நடந்ததை அடுத்து பல்வேறு தரப்பினர் புகார் அளித்தனர். இதையடுத்து, சத்தீஸ்கர் போலீசார், சி.பி.ஐ., அதிகாரிகள், அமலாக்கத் துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர்.
போலி பாஸ்போர்ட் இதில், நம் நாட்டில் மட்டும், 3,200 பந்தய குழுக்களை சவுரப் மற்றும் ரவி ஆகியோர் இயக்கியது வெளிச்சத்துக்கு வந்தது. இதற்காக துபாயில், 20 பங்களா வீடுகளை வாடகைக்கு எடுத்து மிகப்பெரிய மோசடி வலையமைப்பை நடத்தியதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
நாள்தோறும் 240 கோடி ரூபாய் வருவாயாக பெற்ற இவர்கள், சட்டவிரோத தொகையை போலி வங்கி கணக்குகளில் செலுத்தி, வெளிநாடுகளில் முதலீடு செய்ததும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து, இருவரையும் கைது செய்து இந்தியா அழைத்து வரும் நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு தீவிரப்படுத்தியது.
இதன் தொடர்ச்சியாக, 'இன்டர்போல்' எனப்படும் சர்வதேச போலீசாரின் உதவியுடன், 2024ல் துபாயில் சவுரப் சந்திரகர் கைது செய்யப்பட்டார். இந்தியாவிடம் ஒப்படைக்கப்படுவதற்கான கோரிக்கை நிறைவேறாததால், அவர் விடுவிக்கப் பட்டார்.
இந்த சூழலில், மேற்காசிய நாடான ஓமனில் சவுரப் சந்திரகர் நேற்று கைது செய்யப்பட்டார். தெற்காசிய நாடு ஒன்றின் போலி பாஸ்போர்ட் வாயிலாக பயணம் மேற்கொள்ள முயன்ற போது, அவ ர் சர்வதேச போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.