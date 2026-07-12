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﻿ சவுதியில் வேலை வாங்கி தருவதாக ரூ.45 லட்சம் மோசடி செய்தவர் கைது

﻿ சவுதியில் வேலை வாங்கி தருவதாக ரூ.45 லட்சம் மோசடி செய்தவர் கைது

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:13 AM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:13 AM

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பாலக்காடு: சவுதி அரேபியாவில் வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி, பலரிடம் பண மோசடி செய்தவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

கேரள மாநிலம், பாலக்காடு ஸ்டேடியம் ஸ்டாண்ட் வாலிபரம்பு சாலையில், 'குளோபல் பாத் அசோசியேஷன்' என்ற பெயரில் செயல்பட்ட நிறுவனம், சவுதி அரேபியாவில் வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி, பணம் வசூலித்தது.

40க்கும் மேற்பட்டவர்களிடம், தலா, 1.20 லட்சம் ரூபாய் வீதம் மொத்தம், 45 லட்சம் ரூபாயை வசூலித்துள்ளனர். பணம் வசூலித்த பின், சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் தலைமறைவாகினர்.

இது தொடர்பாக பெறப்பட்ட புகார்கள் அடிப்படையில், பாலக்காடு டவுன் தெற்கு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர். இன்ஸ்பெக்டர் அப்துல்ஜலீல் தலைமையிலான போலீசார் விசாரணையில், மோசடி செய்தவர் பத்தனம்திட்டா மாவட்டம் கோன்னி தாழம் பகுதியை சேர்ந்த எமில், 32, என்பது தெரியவந்தது. எர்ணா குளம் பகுதியில் தலை மறைவாக இருந்த அவரை, நேற்று கைது செய்தனர்.

எஸ்.ஐ. ஷபீப் ரகுமான் கூறுகையில், ''கைது செய்யப்பட்ட எமில், கேரளாவின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இதே போன்ற மோசடி வழக்குகளில் தொடர்புடையவர். வெளிநாட்டில் இயங்கும் முன்னணி நிறுவனங்களின் பெயரில் போலியான விசாக்களை தயாரித்து, வேலை தேடுபவர்களின் நம்பிக்கையை பெற்றுள்ளார்.

அதன்பின், போலியான விமான டிக்கெட்டுகளை காட்டி, அவர்களை முழுமையாக நம்ப வைத்து, மோசடி செய்து கிடைக்கும் பணத்தில் ஆடம்பர வாழ்க்கை வாழ்ந்துள்ளார்.

இன்ஸ்டாகிராம், பேஸ்புக் போன்ற சமூக ஊடகங்களை பயன்படுத்தி வேலைவாய்ப்பு விளம்பரங்களை வெளியிட்டு, இளைஞர்களை வலைக்குள் வீழ்த்தி பணம் பறித்துள்ளார்,'' என்றார்.

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