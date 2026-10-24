போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரை கொன்றவருக்கு 10 ஆண்டு சிறை

UPDATED : அக் 24, 2026 02:46 PM
ADDED : அக் 24, 2026 02:44 PM
புதுடில்லி: போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரை துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொலை செய்தவருக்கு, 10 ஆண்டு சிறைத் தண்டனை விதித்து சி.பி.ஐ., சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, சி.பி.ஐ., எனப்படும் மத்திய புலனாய்வு அமைப்பு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:
உத்தர பிரதேச மாநிலம், பிரதாப்கர் மாவட்டம், கோட்வாலி போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டராக பணியாற்றியவர் அனில் குமார். கடந்த, 2015ம் ஆண்டு, பிரதாப்கர் நகரில் உள்ள ஒரு ஹோட்டலின் மதுக்கூடத்தில், அனில் குமார் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்.
இந்தக் கொலை வழக்கை சி.பி.ஐ., விசாரிக்க அலாகாபாத் உயர் நீதிமன்றம், 2018, ஜூன் 29ம் தேதி உத்தரவிட்டது. லக்னோ சி.பி.ஐ., அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி, ஜிஷான் கான் மற்றும் ராஜூ சோனி ஆகிய இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர். லக்னோ சி.பி.ஐ., சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் இருவர் மீதும், 2022ம் ஆண்டு டிசம்பர் 14ம் தேதி, குற்றப் பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்நிலையில், கடந்த ஏப்ரல் 4ம் தேதி, ஜிஷான் கான் எழுத்துப் பூர்வமாக தாக்கல் செய்த மனுவில், தன் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை ஒப்புக் கொண்டார். இதையடுத்து, இந்த வழக்கில், ஹிஷான் கான் பெயர் தனியாக பிரிக்கப்பட்டு, தனி வழக்காக மாற்றப்பட்டது. அந்த தனி வழக்கில், ஜிஷான் கானுக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை மற்றும் 9,000 ரூபாய் அபராதம் விதித்து உத்தரவிடப்பட்டது.
பிரதான வழக்கில் விசாரணை நிறைவடைந்த நிலையில், ராஜூ சோனிக்கு, 10 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை மற்றும் 9,000 ரூபாய் அபராதம் விதித்து லக்னோ சி.பி.ஐ., சிறப்பு நீதிமன்றம் நேற்று உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.