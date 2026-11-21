UPDATED : நவ 21, 2026 05:30 PM
ADDED : நவ 21, 2026 05:27 PM
புதுடில்லி: மனைவியின் நடத்தையில் சந்தேகம் ஏற்பட்டு, அவரை கழுத்தை நெறித்து கொன்ற கணவருக்கு, டில்லி நீதிமன்றம் ஆயுள் தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்துள்ளது.
டில்லி, ஷர்ஷ் விஹார் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட நந்த் நகரியை சேர்ந்தவர், அமன், 24. இவருக்கு கடந்த 2023ம் ஆண்டு நவம்பரில் திருமணமானது. தன் தாய் வழி பாட்டியுடன் இத்தம்பதி வசித்து வந்தனர். அமனுக்கு குழந்தை பிறந்த பிறகு, மனைவியின் நடத்தையில் சந்தேகம் ஏற்பட்டது. கடந்தவேறொருவருடன் தன் மனைவிக்கு தொடர்பு இருப்பதாக கருதினார். இதனால், ஏற்பட்ட தகராறில், கடந்த ஆண்டு, பிப்., 25ல், மனைவியை கொன்று, நந்த் நகரி போலீஸ் நிலையத்தில் சரணடைந்தார்.
அவரை சம்பவ இடத்திற்கு போலீஸார் அழைத்து சென்றனர். அங்கு அந்த பெண்ணின் உடல் கண்டெடுக்கப்பட்டது.
அனைத்து ஆதாரங்களையும் சேகரித்த விசாரணை குழுவினர், நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தனர். அமனை குற்றவாளி என, கடந்த அக்., 27 ல் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.
குற்றவாளி அமனுக்கு தண்டனை விபரம் நேற்று அறிவிக்கப்பட்டது. பாதிக்கப்பட்ட பெண் இளம் வயதுடையவர் என்பதையும், அவருக்கு இரண்டரை வயது மகள் இருப்பதையும் சுட்டிக்காட்டி, அமனுக்கு மரண தண்டனை விதிக்க வேண்டும் என்று அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் வாதாடினார்.
இருப்பினும், குற்றவாளி இளம் வயதுடையவர் என்பாதலும், அவருக்கு இதற்கு முன்னதாக எந்த குற்றப்பின்னணியும் இல்லை என்பதையும் சுட்டிக்காட்டிய நீதிமன்றம், இந்த வழக்கை, ‘அரிதினும் அரிதான வழக்கு’ என கருத முடியாது என்று தெரிவித்தது.
இதைத் தொடர்ந்து, குற்றவாளி அமனுக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்த நீதிமன்றம், 10 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்தது. அபராதத்தை செலுத்தத் தவறினால், கூடுதலாக மூன்று மாதம் சிறை தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டது.
தற்போது, தன் தாய் வழி பாட்டியுடன் வசிக்கும் பெண் குழுந்தைக்கு, ஷஹ்தாரா மாவட்ட சட்ட சேவைகள் ஆணையம் தகுந்த இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்றும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.