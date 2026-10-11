மணிப்பூரில் மீண்டும் வன்முறை: 24 மணி நேரத்தில் 9 பேர் பலி; 14 வீடுகள் தீக்கிரை!
மணிப்பூரில் மீண்டும் வன்முறை: 24 மணி நேரத்தில் 9 பேர் பலி; 14 வீடுகள் தீக்கிரை!
ADDED : அக் 11, 2026 05:12 AM
மணிப்பூர் மாநிலத்தின் மலை மாவட்டங்களில் குகி - நாகா சமூகங்களுக்கு இடையே மீண்டும் வன்முறை வெடித்துள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் துப்பாக்கிச் சூடு, பதுங்கித் தாக்குதல் உள்ளிட்ட சம்பவங்களில் குறைந்தது 9 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். மேலும், 14 வீடுகள் தீவைத்துக் கொளுத்தப்பட்டுள்ளன.
காம்ஜோங் மாவட்டம் சாசாத் காவல் நிலையம் அருகே பாதுகாப்புப் படையினரின் நடவடிக்கையின்போது ஏற்பட்ட துப்பாக்கிச் சூட்டில், ஐந்து குழந்தைகளுக்குத் தாயான 42 வயது குகி பெண் டோம்கோனேய் டூதாங் உயிரிழந்தார். இதைத் தொடர்ந்து அப்பகுதியில் மீண்டும் துப்பாக்கிச் சூடு மற்றும் தீவைப்புச் சம்பவங்கள் நிகழ்ந்தன.
காம்ஜோங் மாவட்டத்தில் நாகா கிராமக் காவலர்கள் இருவர் கொல்லப்பட்டனர். காங்போக்பி மாவட்டத்தில் நடத்தப்பட்ட பதுங்கித் தாக்குதலில் நாகா தன்னார்வலர் ஒருவர் உயிரிழந்ததுடன், இருவர் காயமடைந்தனர். உக்ருல் மாவட்டத்தில் காரில் சென்ற சந்தீப் ராய் என்பவரும் ஆயுதம் ஏந்திய நபர்களின் தாக்குதலில் கொல்லப்பட்டார். மேலும் சில உயிரிழப்புகள் தொடர்பாகக் குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன; அவை அனைத்தும் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை.
வன்முறையைத் தொடர்ந்து காம்ஜோங் மாவட்டத்தின் சில பகுதிகளில் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. காங்போக்பி மாவட்டத்தில் சனிக்கிழமை மாலை 6 மணி முதல் 24 மணி நேர முழு அடைப்புக்கு பழங்குடியின ஒற்றுமைக் குழு (CoTU) அழைப்பு விடுத்துள்ளது. தாக்குதல்களின் பின்னணி மற்றும் குற்றவாளிகள் குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.